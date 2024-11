Digli je na pijedestal! Učesnici smatraju da je Aneli zaslužno izdominirala u procentima naspram Ivana (VIDEO)

Nahvalili je!

Lepi Mića započeo je Igru istine s temom procenata na Izbacivanju, te je podigao prvo Munjeza da prokomentariše.

- Što se tiče Aneli, ja sam to i rekao, čak mislim da bi bila i bolja da nije bio Ivan tu. Mislim da ne treba da sedi ucveljena, jer treba da bude svesna koliku podršku ima, osudio sam je za ono sa tobom. Što se tiče Ivana Marinkovića mislim da će ići nizvodno ako nastavi ovako, tako da je to to - rekao je Munjez.

- Naravno da Munja ovo ne misli, eno, Ena se smeje - rekao je Bebica.

- Hvala svim ljudima koji su glasali za mene, ja sam znala kakvu podršku imam, ovo mi je došlo kao kec na jedanaest, spavala sam 20 sati. Ja sam očekivala ovo, prvo, ankete vam daju do znanja da imam itekakvu podršku - rekla je Aneli.

- Smatram da ovo treba da joj bude podsticaj. Ne mogu da kažem da je sve imala najsjajnije, ali šta god da uradi, tako je. Smatram da će da pobedi Aneli jer znam kako sve ide i kako se neke stvari odvijaju. Ona je nenamerno i nenametljivo stavila sebe u prvi plan i neko ko trpi ovde katastrofalne reči - rekao je Stefan.

- Mislim da nije imala loše prijatelje, mislim da je ove godine izgubila sve moguće prijatelje. Ja sam rekla da će ona biti pobednica ove sezone - rekla je Poršelina.

- Očekivano, ubeđena sam da Aneli uvek ima veću podršku od Ivana, a on je doživeo ozbiljan debakl. Mene boli uvo, ne likujem, zabole me uvo, ako hoće nek se udavi u gov*ima, neka uskoči u kantu - rekla je Jelena.

- Ovde je ona žrtva nenamerno i nesvesno, bila je prošle godine druga, očekivano je da će imati ovoliku podršku, mislim ovoliku, bilo bi glupo da on ima veću podršku jer je on jedan odron - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić