Pljušte provokacije! Gastoz nazvao Aneli žrtvom, ona se zauzela za sebe (VIDEO)

Iskrena do koske!

Lepi Mića je naredno pitanje na Igri istine postavio Mileni Kačavendi.

- Da li se Ivan ponašao bolje ili prošle godine - pitao je Mića.

- Ništa nije različito u odnosu na prošlu, mislim da ga je ove godine odnos sa Jelenom totalno unizio, čak i mislim da ovo sa Aleksandrom i ovu muljažu niko neće podržati - rekla je Kačavenda.

- Ovo je prvi put da čovek koji je prevaren, Ivan, gori od osobe koja ga je prevarila - rekao je Karić.

- Ivan je bio u Zadruzi 6, peti, sada je bio sedmi, a ovo je debakl! Da sam ja to radila Zoli i nekoj njegovoj partnerki, kao što je Jelena sada, ja bih bila ludača. Otkako se Željko rodio, on je bio loš otac! - rekla je Miljana.

- Ovo je i previše procenata za osobu koja vređa. Možda je uticalo i to što smo pokrenuli temu šta radi majci svog deteta. Mislim da je to zbog toga što je vređao ovde parova - rekao je Luka.

- Gastoze da li je draže što je Ivan imao ovako malo ili što je Aneli imala veće procente - pitao je Mića.

- Ovaj procente ni nema, jer ko će da glasa za njega? Naravno Anelini, narod voli žrtve, a ne nasilnike. Ne vidim tu samo jednu sezonu u njoj, ona je to jako dobro poprimila i prebacila u drugu sada - rekao je Gastoz.

- Ima dosta sujete u njemu, on je isto tako rijaliti igrač, on samim tim što je ovo rekao, rekao je da sam folirant koji glumi žrtvu. Navikao je da je u prvom planu, ne zameram ja njemu, ja njega gotivim tu negde, ali ima dozu sujete i ljubomore kada vidi da je neko blizu njega, ne može da podnese to - rekla je Aneli.

- Ja tebe gotivim, ti si meni ekstra do ja*a, ti imaš svoj način igre, ja moj način, ti imaš svoje fanove, ja moje - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić