Koristi to od ujtru do uveče: Aleksandra udarila na Gastozov odnos sa Anđelom, Luka zauvek okončao njihovo prijateljstvo! (VIDEO)

Burno za crnim stolom!

U toku je još jedna anketa u "Eliti", a takmičari biraju najvećeg emotivnog manipulatora. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Luki Vujoviću.

- Na prvo mesto stavljam Ivana Marinkovića koji je šest godina manipulisao Jelenom. Videli smo koliko je suza ovde prolila, a ko zna koliko ih je bilo sa strane. Siguran sam da Mića ne bi imao prazan bazen da smo te suze stavljali sa strane. Mima je na drugom mestu, videla da joj ne prilaze muškarci, pa je Gruji pružila novu šansu. Veurjem da je njega krivila za postupke koje je uradila. Aleksandra me podseća da je plakala zbog mene, ako si plakala onda ne sediš sinoć, kao što si sedela. Rekao sam ti da prijatelji psole jula ne možemo da budemo. Rekao si da nisam iskren prema Sandri, to je isto manipulacija. Ne smatram da si loša osoba, ali umeš da manipulišeš emocijama - govorio je Luka.

- Emotivi manipulator je Gastoz prema Anđeli i prema celom narodu. On to koristi od ujutru do uveče. Drugo mesto Ivan Marinković, to sam osetila na svojoj koži. Treće mesto Bebica prema Teodori, ali neću da objašnjavam - dodala je Aleksandra.

- Prvo mesto Teodora prema Bebici. Drugo mesto je Mima, meni je to najgora emotivna manipulacija u kući. Moram da se dotaknem Ivana iz "Zadruge 6" mislim da je manipulisao Željkovim emocijama - govorio je Marko Stefanović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić