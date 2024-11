Mama ti se trese jer se je*eš: Sofija i Aleksandra zatresle kuću sukobom, Karić raskrinkao tajne signale Dače i Janićijevićeve (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću kako bi prokomentarisao raskid Bore Terzića i Sofije Janićijević.

- Terza je rekao da ja njega uhodim, to nije istina. Ja se nađem i kada se pričaju neke stvari i kada su najgore scene, nego to iznesem za stolom. Ja sam sedeo na garnituri prvi put, sedeli su i Teodora i Bebica. Ja sam video Aleksandru i Terzu. Ti si meni rekla Aleksandra šta je u pitanju, ali to se pogrešno vidi - rekao je Dača.

- Mogla si nešto da napišeš i da mu daš, a pošto je Dača moj prijatelj, mora to da mi kaže - rekla je Sofija.

- Ja sam Terzi rekao da kaže bolje, jer su bili Teodora i Bebica tu - rekao je Dača.

- Mama ti se trese jer se je*eš, je l' ti je jasno - urlala je Aleksandra.

- Ti si takva jer ti fali, lečena alkoholičarko...Šta bi bilo da je meni Đole prišao i da je to uradio? - rekla je Sofija.

- Kad god je nešto ti Karića provlačiš, ti meni pričaš: "Ti nemaš kulturu kao Karić" - rekao je Terza.

- Ja znam kako oni komuniciraju, Sofija i Dača, pišu na rukama - rekao je Karić.

- Šta si pisala po rukama - skočio je Terza.

- E, šta sve može da se napiše, ti to dobro znaš - rekla je Sofija.

- Smatram da je preveliki zalogaj za njega jer mu je prebacila te firme - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić