Jecaji odzvonili imanjem! Bebica do detalja otkrio Jelenin život sa Ivanom, ona briznula u plač (VIDEO)

Muk u kući!

Voditelj Milan Milošević podigao je Nenada Macanovića Bebicu, kako bi prokomentarisao ispovest Jelene Marinković koju mu je izrekla o životu sa Ivanom Marinkovićem.

- Verujem da smo najviše sa Jelenom razgovarali Marko i ja i da mi imamo kompletnu sliku o celojo situaciji. U te dve godine šta se sve izdešavalo, nije ni čudo što je bila ovakva, što je bila hodajući duh i što je bila negativna. Kada sam počeo da pričam neke stvari, Ivan je počeo da menja boju i da se ubacije, što je mene navelo na to da mislim da je sve istina. Sve ono što je Jelena ispričala se poklapa sa Ivanovim ponašanjem u rijalitiju...Meni je naupečatljivije, pored toga što je on nju ubedio da je nesposobna da radi ono što voli, da ona nema prijatelje, da joj je porodica zapravo neprijatelj. Ponižavao je u svemu što je radila. Jelena je bila ta koja je radila non-stop - rekao je Bebica.

- Gde je radila? Radila ukupno šest meseci - pitao je Ivan.

- Da njoj sestra kaže da joj ne treba muškarac koji ne može da joj priušti frizuru, a nikada joj nije rekla da ga ostavi. Zamrsio je sve porodične odnose, ubedio je da je ona osoba bez karatkera i da ona bude na dugme. Ponižena je maksimalno, ubijeno je samopouzdanje u toj devojci, bila je kao duh...On je govorio kako je ona lomila krevete, ispričala je i kakav joj je život bio dok je on bio ovde. Čovek je ušao ovde, a ostavio je devojku bez dinara, a treba da mu donese. Njena porodica, njena sestra, nijednog trenutka se nije mešala da ona ostavi Ivana. Ona je rekla da je pokušala da pobegne i ode, ali joj je on govorio da će se ubiti. Mnogo toga je bilo, pa priča oko torte i rođendana. Da se ti probudiš ujutru, bez igde ičega, da ti porodica uplati pare, evo... - rekao je Macanović, Jelena je briznula u plač, a Bebica je nastavio:

- Da ti ne možeš da obezbediš svojoj devojci, verenici rođendan, a onda ona sebe ubedi da nekoga voli, a nema ništa. Hiljadu puta sam rekao da Jelena nije to kako je doživljavaju, jer niko nije čuo nijednu priču od Jelene. Pričala je zašto je odbila da ode na taj pregled odavde i kako se on ovde ponašao prema njoj, zbog čega su oni i pod kakvim okolnostima ušli zajedno. Jelenino ponašanje je ovde, kada se sve uzme u obzir, opravdano. To je bio samo jedan bes, bila je besna na sebe što je sebi to dozvolila. Ovo sa Urošem je ona Jelena koja zapravo jeste i mislim da će biti drugačija. Ja nisam mogao da verujem kada mi je rekla da nije polivala njegove stvari jer joj je žao...Ona kupi nešto za kuću, sve ode na kocku. Iz "Zadruge 6" kada je izašao, odlaze za Leskovac, saznaju da nemaju novac. Jelenu sam upoznao u mnogo drugačijem svetlu nego mnogi ovde - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić