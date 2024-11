Nije zaslužio to: Anđela ne može da se izbori sa činjenicom da učesnici koriste Gastoza, jedva zaustavlja suze! (VIDEO)

To joj jako teško pada!

Anđela Đuričić požalila se Ani Spasojević na situaciju iz kazina.

- Samo sam ja debil, svi su srećni. Ja se nerviram kad nešto nije fer i boli me. Uvek ću se nervirati oko stvari koje ne mogu da promenim. Boli me što ga svi iskorišćavaju. Dokle više, ne mogu to da podnesem - rekla je Anđela.

- On je takav - rekla je Ana.

- Ne zanima me, ne mogu to da podnesem. Gruja nije mogao nijednom da ga ispoštuje, a ovamo ti si moj brat. Ne pristajem na to da on komunicira s takvim ljudima. Nije zaslužio to - kazala je Anđela.

- S pravom si se iznervirala - kazala je Ana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković