Neću dečka koji plače za bivšim životom: Sofija postavila Terzi ultimatum, njegove suze zbog Miličine trudnoće je izbacile iz takta! (VIDEO)

Ovo je jedini način da dobije novu šansu da bude sa njom!

Sofija Janićijević odlučila je da Borislavu Terziću Terzi saspe sve u lice i otkrije mu koji je jedini način da njih dvoje budu ponovo zajedno. Ona traži da joj se Terza danima dokazuje, kako bi poverovala u njegova osećanja, ali i da ona bude jedina žena koja za njega postoji, a ne nako ko plače za bivšom devojkom.

- Neću dečka koji plače za bivšom i bivšim životom. Neću dečka koji menja mišljenja na dva sata. Neću dečka koji me ponižava. Neću takvog dečka i tačka - govorila je Sofija.

- Šta sad treba da radim? - pitao je on.

- Treba da radiš kako se osećaš danima, a ako ti izađe alergija znaću da me leraš i da me zaj*bavaš. Ti vidi da li ćeš da misliš o našoj budućnosti ili... Ne znam ja šta ti misliš. Dajem ti šansu, iskoristi je - pričala je Janićijevićeva.

- Ja tebi dajem šansu da dođem kod tebe, ja ću da spavam kod tebe - dodao je Terza.

- Moja stvar je da dokažeš da li me zaista voliš, ceniš i poštuješ. Ti i ja nismo sami, neko sve ovo napolju gleda. Ti da kažeš da imam etiketu ljubavnice i da imaš napolju nešto priče. Ti si meni rekao da si prešao most i da si nešto osetio, mnogo moraš da se potrudiš da bih ja ovo zaboravila. Ja ako ovo ne zaboravim ti nemaš ništa sa mnom. Na tebi je izbor. Ja da se ponižavam nikad nisam, a sa tobom u vezi jesam. Neću da ti dozvolim sekund da sam ponižena. Prihvati ili ostavi, ja želim pravog muškarca pored sebi, a nekog labilnog koji vidi most i oseti nešto, vidi trudnice. Moj muškarac ima sa stoji samo iza mene, bude pravi muškarac. Šta si ti osetio mene ne interesuje. Ti si ili moj i božiji ili nisi moj. Ja sam zaljubljena - nastavia je ona.

- Ti da si zaljubljena zagrlila bi me i ovde legla - rekao je Terza.

- Ja sebe volim više od svega. Ja imam poštovanje prema sebi jer sam ja dama - poručila je Sofija.

- Ti si dama, a ja sam klošar - dodao je on.

- To je tvoj lični problem, reši ga. Nikad nisam bila sa dečkom koji će da pusti da devojka priča u vezi, a on da ćuti kao mutav - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić