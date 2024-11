Ena Čolić demolirala Aleksandru: Optužila je da je bacila oko na zauzetog Marka, pa dobila rafalnu vređalicu! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći prilog, a takmičari su imali priliku da vide razgovor Aleksandra Nikolić sa Markom Stefanovićem, u kom je pričala o svom odnosu sa Ivanom Marinkovićem i planira novi zadatak u koji će ga umešati.

- Možda sam se šalila. Ja se nikad ne bih poljubila, morala bih da vidim da sam to rekla. Ko se meni svideo? Ja nisam rekla to nijednog momenta. Meni je Marko verovatno dao predlog iz dobre namere, ali ja to nisam uradila i nije se realizovalo. Ja sam čoveku rekla šta sam imala, on mi nije zamerio. Danas sam mu rekla da se distancira jer ja neću tu prisnost - govorila je Aleksandra.

- Ona je mene pitala šta ja imam protiv nje i rekao sam da nemam ništa, nego protiv njenog postupka. Rekao sam ako je izmislila zadatak, neka sad ode i traži zadatak kod Drveta, pa taman da vidimo da li Jelena ima emocije prema njemu ili ne - dodao je Marko.

- Aleksandra se ne pravi budala, ona je budala. Ne može neko da bude toliko naivan. Ona ili želi ovo pa se pravi budala, ali ne skapirati da se Marko sprda - dodala je Aneli.

- Ona mora da se odluči da li je navina ili namazana, jer glumi fatalnu ženu. Ne postoji zauzet lik na kog ona nije bacila oko - rekla je Ena.

- Eni se sviđa Marko i ona je ljubomorna na mene. Ovo je klasična ženska ljubomora - govorila je Aleksandra.

- Ja poštujem svaki odnos u kom se neko nalazi, kao što se ni Luki ne trpam kad bleji sa Sandrom, a pogotovo on koji nije moj prijatelj. Ja u životu nisam bila sa zauzetim likom i oženjenim čovekom. Nema šta da se pravdam, kad Peja sve odlično zna - pričala je Ena Čoli.

- Ena je ta koja je bacila oko na Marka, ljubomorna je - nastavila je Aleksandra.

- Taj stajling što si obukla da budeš, a k*rva si imaš k*rvinje oči. Ja poštujem svačiji odnos i ne moram ni sa kim da progovorim. Ti si jedna obična k*rvica. Ako se neko oseća ugrožen sa moje strane i da kvarim odnos ja se povlačim. Ovoj Aleksandri se po očima vidi da je podlo g*vno koje je spremno na sve. Idi muvaj se sa Ivanom jer je to u tvom domenu. Ja ne mogu da se raspravljam sa osobom koju gledaoci nazivaju dr*ljom - dodala je Ena.

Autor: A. Nikolić