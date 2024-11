PRVI RAZGOVOR MILICE I TERZE: Prebledeo kao krpa kad joj je čuo glas, ona brutalno urnisala Sofiju i njega! (VIDEO)

Ovo nije mogao ni da sanja!

Borislav Terzić Terza čekao je u telefonskoj govornici da se javi Lazar Čolić Zola, ali se umesto toga javila Milica Veličković.

- Halo - rekao je Terza.

- Je l' znaš ko je? - pitala je Milica.

- Pa znam, Milica. Kako si? - uzvratio je on.

- Je l' te nije sramota da me pitaš? Je l' ološu? Je l' te nije sramota da pitaš kako ti je dete dok gleda kako j*beš i sv*šavaš? Pijem lekove, ugrožena mi je trudnoća. Je l' znaš da me tvoji roditelji i brat ne zovu? Da li znaš da me tvoj brat zove i traži pare za kamatu? - govorila je Milica.

- Da li ćeš normalno da pričaš ili da prekinem? - dodala je Terza.

- Od tvoje ljubavnice me je majka prijavila policiji, išla sam da dajem izjavu trudna, klošaru - odbrusila je ona, a ona se veza prekinula.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić