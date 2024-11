Ne opraštam ja lako: Sofija otkrila da li će Terzi dati još jednu šansu!? Učesnici ostali šokirani njenim odgovorom! (VIDEO)

Iskrena do koske!

Sinoćna emisija pokrenula je ratove na više frontova a sada voditelj Milan Milošević ušetao je u Belu kuću gde će se nastaviti sinoćna emisija "Gledanje snimaka".

Prvi snimak koji je voditelj najavio bio je snimak Sofije Janićević i Borislava Terzića Terze. U klipu Terza moli Sofiju za oproštaj, i obasipa je izlivima ljubavi.

Milan je pitao prvo Sofiju da prokomentariše klip.

- Ovaj razgovor se desio slučajno. Nisam ja neko ko lako oprašta, on je ovde bio pijan mislila sam da će sutra da me vređa kad se otrezni ali verovala sam mu u momentu. Samo zbog toga mu nisam oprostila. Neka ga nek se trudi. Za mene su ovo velike stvari što je on izgovorio, ali postoje i veće.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Pink.rs