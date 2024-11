Sukob ne jenjava!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a novinar Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala nsstavio je da razgovara sa Sofijom Janićijević.

- Kako Terza može da dokaže svoju ljubav - pitao je Darko.

- Treba da promeni svoje ponašanje. Ne treba da reaguje u afektu, da ne reaguje tako na mene, nego na druge ljude. Demantovao je da me ponižava, ja ga nisam nijednom ponizila. Rekla sam samo ono za fabrike. Samo tražim da me ne vređa. Nema roka, ili želi da se menja ili ne. Pratiću njrgovo ponašanje. Neka se ponaša prirodno. Ako jednom oprostiš uvredu, to može da dođe do nekog višeg nivoa - rekla je Sofija.

- Ušli smo na loš način u vezu, zato ne bih volela da budem rob ovog odnosa, samo zato što smo u ovoj situaciji. Mogu da ga volim ceo život, ali ne moram da budem s njim, ako me uvredi - kazala je Sofija.

- Optužila si ga da te zapravo ne voli, da li to dovodiš u pitanje - pitao je Tanasijević.

- Voli me, to sam rekla u ljutnji - rekla je ona.

- Rekla si da s njim želiš sve, zbog čega ti on ne veruje - upitao je Darko.

- Čas mi veruje, pa mi ne veruje, mislim da padne pod uticaj učesnika - rekla je Janićijevićeva.

- Zamerila si mu što te nije branio od Miljane - rekao je Darko.

- Miljana nije mislila to što je rekla. Ja biram kako da se ponašam s Miljanom, jer mi ne treba to polivanje kao ovo sa Bebicom. Prošle godine sam izgubio mnogo para zbog nje - rekao je Terza.

- Terza, da li se kaješ što nisi verovao Sofiji - pitao ga je Darko.

- To je samo moja polupana glava, izlazi mi i ta alergija, koja me nervira. Dozvolio sam sebi da se kola slome na Sofiji - rekao je Bora.

- Ja pijem terapiju, a Milica pije lekove zbog tebe. Pare koje ti nisam uzela na sudu, upltiću Milici. Ološu jedan raspali - rekla je Miljana.

Autor: Iva Stanković