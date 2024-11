Isfrustrirana baba koja se loži na Karića i Gastoza: Aneli upalila nikad brutalniju vređalicu, Kačavendu urnisala žestokim prozivkama! (VIDEO)

Novi rat trese Bele kuću!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najdvoličniju osobu. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Sofiji Janićijević.

- Prvo mesto je osoba koja je samnom šetala, a video je da ne bih uplovila u vezu sa njim, pa je krenuo da me navodi za negativno, a to je Kadra. Drugo mesto je Luka, družili smo se, a onda sam čula da je izjavio neke stvari za mene. Treće mesto je Aleksandra Nikolić, svaki put me je kanalila, a ja sam joj verovala - rekla je Sofija.

Sledeća je glasala Milena Kačavenda.

- Broj jedan Aleksandra Nikolić, sa mmnom je provela tri meseca, a onda rekla da se od mene spasila. Rekla je da sam matori šljam, tražim piletinu i muški polni organ - govorila je Milena Kačavenda.

- Tek ću da te vređam i to da znaš kako - vikala je Aleksandra.

- To si ti kanturino, sedi jedan. Broj dva je Aneli. Iznosila je stvari, a ja je nijedne sekunde nisam uvredila. Izjasnila sam se zašto sam se distancirala, a imam pravo da verujem Urošu da je rekla da mora da se javi matoroj f*ksi. Pokazala si dvoličnost i sa Urošem, družili ste se celo leto - govorila je Milena.

- Ajde sedi, babetino. Neka se izbace poruke i šta si pričala, znaš ti dobro. Ti si isfrustrirana baba koja se loži na Karića i Marka Stefanovića. Ti ideš sa njima i pratiš ih. Ližeš d*pe Kariću i Gastozu, a izdala si stare prijatelje - dodala je Aneli.

- Imam pravo da muvam koga hoću. Sedi, zakuni se u dete i laži, to si radila i prošle sezone - odbrusila je Milena.

- Imaš dva prelepa sina samo, koje je sigurno odgajio decu. Odvratna si babuskera bezobrazna, bez empatije, bez poštovanje. Ti si glumica, ljudi su to prepoznali i zato si bila 10. mesto. Ti si najveći ološ koji je ušao u ovaj rijaliti, žvalava, gubava, izobličena gadura - nastavila je Ahmićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić