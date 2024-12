Iskoristila sam ga, povređen mu je ego: Anja Todorović iznela sve detalje odnosa nje i Andreja! ŠOK! (VIDEO)

Ulazak Andreja Savkovića u "Elitu 8" izazvao je dosta pažnje nakon što je on izneo šokantne detalje veze njega i bivše učesnice Anje Todorović.

U sinoćnjoj emisiji "Pitam za druga" voditelji, Stefan Milošević Panda i Joca novinar uključili su bivšu učesnicu "Zadruge" i tik tokerku Anju Todorović. Ona je spomenuta sinoć od strane novog učesnika "Elite 8" Andreja Savkovića koji je izneo tvrdnje da je bio intiman sa Anjom, kao i da postoji na tik toku snimak njihovog intimnog odnosa.

Anja je prvo odlučila da demantuje izjave Andreja koji navodi da je ona varala svog dečka sa njim, a nakon toga objasnila je zbog čega je uhvaćena sa Andrejom kako se grli u tržnom centru.

- To nije istina, ja svog dečka nisam varala sa njim. Snimali smo za tik tok, iskoristila sam ga da sadašnjeg dečka pravim ljubomornim. Pravila sam dosta gluposti u životu, ovo mi je jedna od većih. Obožavam da od nebinih osoba napravim bitne, i to mi prolazi. On se zaljubio u mene, a ja sam ga ostavila. Ovo što on radi sada je povređen muški ego.

Andrej je sinoć u studiu izneo da je na svom Tik tok nalogu pustio audio snimak intimnog odnosa njega i Anje, na šta ona kaže da na pomenutom snimku nije ona.

-Živimo u 21. veku, danas sve može da se montira, ako je to istina zašto onda ne postoji video zapis. Ako nastavi to da radi postoje držani organi koji će se pozabaviti sa tim.

Na pitanje voditelja Pande, da ona izgleda kao da želi da se opere od svega toga Anja kaže:

-Nije da želim da se ogradim skroz, mi smo se družili, snimali smo za tik tok zajedno. Možda sam ja ispala bezveze malo prema njemu, iskoristila sam ga da pravim tadašnjeg bivšeg dečka ljubomornim, a on se zaljubio.

Anja otkriva i da je njen sadašnji dečko upoznat sa celom ovom situacijom.

- On je upoznat sa celom situacijom, da je izvesni Andrej zaljubljen u mene i da sam ja njega odbila. On je meni pisao, zvao me je non stop, ja sam ga odbila i očekiala sam da će sve to prerassti u ovo. Njegov muški ego je povređen.

Anja takođe otkriva i da su se Andrej i Anđela Vestica, koju Andrej takođe spominje u rijalitiju, upoznali na njenom rođendanu.

- Znam da je dobar sa Anđelom upoznali su se kod mene na rođendanu, ali nisam sigurna da su imali intimni odnos, mislim da bi mi Anđela rekla a tako nešto. Čula sam da ga je ona dopratila sinoć u Šimanovce, i nije mi to čudno, kažem oni su dobri.

Na izjave Andreja da mu se dopada Ena Čolić, Anja nam otkriva još jednu učesnicu na koju je on bacio oko.

-Mislim da da, on je meni rekao dok smo bili dobri i pričali o rijalitiju da mu se dopada i Aneli. Ena je lepa devojka što da ne, ona voli mlađe kao i ja. Tako da će verovatno pokušati nešto.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: K.Kelava