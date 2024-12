Iskreni prema njima!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Branki Knežević kako bi iznela svoju nominaciju.

- Peja i Ena su jedni od meni dragih osoba, Enu sam samo kritikovala prema Aneli i prema Munji. Sve moje kritike si uzela u obzir, sviđaš mi se više ovakva. Glasam za tu ljubav. Što se tiče Peje, Peja je divan dečko, uvek je tu uz mene, sve najbolje imam za oboje. Sačuvaću Enu, Peju šaljem - rekla je Branka.

- Ena je jedna od najlepših i najzgodnijih devojaka koja je kročila u ovu kuću. Ti si neko ko je mom prijatelju prijatelj, tako da si automatski moj prijatelj. Imam totalno poverenje u Mateju, tako da se vodim time. Jesi me nervirala, ali nismo imali nikakva peckanja, niti išta. Snašla si se itekako u rijalitiju, želim ti da zaradiš novac za svoje dete koje si verovatno izvela već na pravi put. Da me je neko pitao za Peju pre dve nedelje, rekao bih da je momak broj jedan. Vidim da je smanjio kontakt sa mnom, pecka me za neke ankete. Na moje i tvoje drugatstvo nikada ne mogu da utiču odabiri ljubavnih partnera, mislim da to tako nije s tvoje strane. Ostavljam Enu, šaljem Peju - rekao je Gruja.

- Peja i ja imamo neku komunikaciju koja je okej od samog početka. Ja bih volela da mi sin bude takav za par godina, blago tvojoj majci. Odmah da kažem da tebe ostavljam, Ena neće da se ljuti. Ena, ja i dalje o tebi nemam izgrađeno mišljenje jer nas dve nemamo neki odnos. Suzdržavala sam se na prošlim nominacijama, jer nisam imala ništa lepo da ti kažem, samo zbog načina na koji si se branila - rekla je Keti.

- Ja sam bila jedina koja je pričala lepo o tebi, danas se to promenilo, ali se moje mišljenje nije promenilo. Mislim da si iskrena, spontana, sve najlepše mislim o tebi. O Peji imam lepo mišljenje, u korektnim smo odnosima, mislim da je kulturan, fin i vaspitan. Sačuvaću Enu, poslaću Peju - rekla je Mimas.

- Peja je jedan od poslednjih primera beogradskih mangupa, elokventan, odmeren, hrabar, srčan, duhovit i šarmantan. Nisam očekivao da ću s nekim biti tako dobar, drago mi je da si me nazvao prijateljem. Maksimalno poštovanje s moje strane. Što se tiče Ene, imali smo jednu svađicu, ja sam prišao da se izvinim, a i s obzirom da si devojka mog druga ovde, kakva god bila dokle god si njegova devojka i posle toga, imaćeš moje maksimalno poštovanje. Moram da ostavim Peju, šaljem tebe - rekao je Aca kockar.

- Ovaj njihov odnos mi je u neku ruku zanimljiv, ne znam na čemu su. Izgleda mi kao u filmu "Varljivo leto '68", kao Pera koji juri onu se*si učiteljicu. Malo se vole, malo se svađaju, tako mi izgleda njhiov odnos. Malo mačka i miš, ja ću uvek pravu ljubav podržati, kao što podržavam sada i Gastoza i Anđelu. O Peji mislim sve najbolje, dobar momak, fin i kulturan, naš odnos je korektan i tako će i ostati. Ostavljam Peju, šaljem Enu - rekao je Boža.

- Vidim da više nikom ne smeta jaka Ena. Jako je iskrena, ja sam mislila da foliraš, ali u svakodnevnici pokazuješ i ti svoje emocije i pozitivu. Znam da tebi nije dobro sada, a svakako si nasmejana. Mislim da daješ od srca sve, da si darežljiva. Od sitnice i ničega umeš da napraviš haos. Smatram da niko ne treba da vam daje savete, već da se družiš s kim hoćeš. Nominujem Peju, ostavljam Enu - rekla je Sofi.

- Upala mi je jedna stvar u oko, a to je da je ušao kao Zlatin sin, a sada je Jovan Pejić. Podržavao sam njihovu vezu. Ostavljam Peju, šaljem Enu - rekao je Soni.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić