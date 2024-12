Evo da li Maja čeka bebu sa Carem! Marinkovićeva otkrila u kakvom su odnosu njih dvoje: Treba raditi ono što vas čini srećnim

Bivša takmičarka Elite, Maja Marinković govorila je nedavno o svim aktuelnim temama kada je njen život u pitanju.

Naime, Maja je progovorila o svojim bivšim ljubavima, spekulacijama da je u drugom stanju, kao i o navodnom pomirenju sa Fiipom Carem i šok objavi Marka Janjuševića Janjuša.

- To je završena priča, završen odnos. O bivšem ne bih pričala ništa loše. Taj odnos je završen, slobodna sam u sve je u najboljem redu. Kad se nešto konstantno obnavlja očigledno postoji neka energija među ljudima. Međutim, to nikad ne bude kako treba i posle stalno puca. Ja uživam u životu, posvetila sam se sebi i dragim ljudima. Jedan je život, treba uživati i raditi stvari koje te čine srećnim. Ne znam da li sam ja toliko fatalna žena ili šta. Mnogo puta smo se vraćali jedno drugom, ali prošlost je tamo gde treba da bude - rekla je Maja o odnosu s Carem, a onda progovorila o bebi.

- To je stvar za ceo život kad dođe vreme za to. Uglavnom sam ja bila veći muškarac u ljubavnim odnosima od svog partnera. Kad nađem partnera koji će me voleti i poštovati videćemo. Sad želim da uživam u životu - poručila je Marinkovićeva.

Autor: N.Brajović