Spreman da se bori za ljubav sa Sofijom: Terza ocrnio Anđelu i Gastoza, pa poslao šok poruku Brankici Janićijević! (VIDEO)

Otvorio dušu o svojim problemima!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Borisalvom Terzićem Terzom, a na samom početku otkrio je šta se dešava u njegovom odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Katastrofalno se osećam nakon što sam čuo za bebu i da Milica pije tablete tokom trudnoće. Što se tiče Sofija sinoć smo bili zajedno, htela je nešto da mi kaže... Vidim da je nešto muči. Rekla je da ne može da mi pređe preko nekih stvari, da ću opet da je uvredim i ponizim i da ona to neće moći da podnese. Rekla je da se udaljimo na mesec dana, ja sam onda rekao da budemo bez komunikacije - govorio je Terza.

- Zašto ne smislite bolju taktiku da zajedno budete jači i pokažete svetu da ste uradili nešto loše po treće lice, ali zarad vaše sreće? - upitao je Darko Tanasijević.

- Mislim da ona hoće da vidi moje ponašanje i kako ću da se ponašam prema njoj i ostalim ukućanima. Zamerila mi je sukobe, ali ja sam takav. Smatram da mi iskreno sve govori, kao što bi mi majka rekla. Smatram da njoj treba malo vremena. Osetim ja da je ona mene zavolela, plače mi često. Drago mi je da su ljudi to primetili, Kačavenda se okrenula protiv mene. Neka ide kako ide, ja nju volim i ona mene isto - prilao je on.

- Da li imaš želju da pokažeš da je vaša ljubav vredna velike žrtve? - dodao je voditelj.

- Naravno da želim, ona verovatno samo želi da vidi moju promenu. Ja ću da dokažem mojim ponašanjem - odgovorio je Terza.

- Kako je došlo do svađe sa Anđelom? - upitao je Darko.

- Zbog Gastoza. On želi da se pokaže. Svaka svađu koju oni imaju zataškaju lagano. Mislim da je Anđela veći muškarac od njega. Ona kad mu kaže da sedne, on sedne. Ja sam njoj rekao šta je ona radila, a i Sofija je to radila, pa možda povrdim Sofiju. Ja to govorim samo da bi je povredio. Čuo sam još dok sam bio u izolaciji da me je negativno komentarisala, nego ona kupuje mir. Ona je došla da sve ispravi, a sad je moja sramota, ali imam pravo da kažem šta je ona radila - pričao je Terza.

- Da li bi nešto nekome poručio? - pitao je Darko.

- Žao mi je što je došlo do tužbe i što Milica mora da ide u devetom mesecu. Zamolio bih da se smire strasti i gospođu Brankicu, da ne dolazi do još više problema. Žena ima pravo da zaštiti svoje dete. Želim da kažem majci da se ne nervira i da se čuvaju - poručio je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić