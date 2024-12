Privatno ga znam i on je... Zlata otkrila šta misli o Gastozu, pa priznala da li bi Anđelu volela za snajku (VIDEO)

Iskreno!

U toku je emisija "Izbacivanje", a voditeljka Ivana Šopić u sutudiju ugostila je pevačicu Zlatu Petrović, Milan drug Aleksandre Nikolić, Saškina drugarica Ana Radovanović i devojka Đorđa Adžića Marija.

- Zlato, da li smatraš da se ljudi plaše da komentarišu parove? - pitala je Ivana Šopić.

- Svako je došao da se bori za sebe i to je negde noralna stvar. Ja sam najporočnija žena, a moj najveći porok je ljubav. Samo kad vidim da ima ljubavi, pa ko god to bio. Najviše volim za svog sina da vidim da ima ljubavi. Gastoza volim, privatno ga znam i on je meni divan dečko. On je preko neko veče rekao: "Majka i ja smo delili, moram i ja da delim", tu sam sebe videla. Sve je tu lepo, lepo se odvija. Ja kad odem da radim dok ne dobijem pare na planiram sa njima ništa, ovde isto tako - govorila je Zlata.

- Da li bi prihvatila Anđelu za snajku ili bi ostala pri Eni? - upitala je Ivana Šopić.

- Samo moj sin tu oseća emociju, a mama i tata šta kažu to nema nikakve veze. Što bih ja birala nekome? Oni moraju da osete i vide. Moraju da vode računa, menja se iz dana u dan, pa nekad veruješ, a nekad ne. Uvek sam za ljubav - govorila je Zlata.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić