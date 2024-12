Lik za izbegavanje je postao najbolji momak: Gastoz nikad iskrenije o vezi sa Anđelom, ocrnio Terzu i dao sud o haosu Keti i Ace! (VIDEO)

Otvorio dušu o svojim oscećanjima!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić i turbulencijama koje su imali.

- Žalio si se da ti ne pruža pažnju - rekao je Darko.

- Ja sam malo prenaglio, volim ja malo da k*njam, da se igramo. Ja mogu sve da sredim. Kad joj nešto fali i kad je nezadovoljna, navikao sam da se šćućurim pored nje i ako meni tako počne dan ja budem nervozan. Malo se zadirkujemo, ali što se nje tiče imam samo reči hvale. Ne znam šta je ta devojka radila pre. Ja otkako sam došao i krenuo da se muvam sa njom slušao sam samo loše komentare kako neću moću da dišem od nje. Mateja je prevrtao očima, Karić dizao obrve, a gde je ta Anđela o kojoj ste pričali? Ova devojka je 10 od 10. Ja koji sam manijak, ženskaroš i ona koja je posesivna, kako smo se ovako spojili super? Ja svoje mane na njoj ispravljam, u rijalitiju smo i ne mogu da nestanem na dva dana, ne možemo da imamo s*ks pomirenja i sebi da dopustim stvari koje bih uradio napolju - govorio je Gastoz.

- Zanimljvo je da dolazi spontano do tvojih pozitivnih promena i njenih - dodao je Darko Tanasijević.

- Nešto tu dobro funkcioniše i stvarno lepo. Njene mane kad ona ustane, to je ona i da postoji nešto veliko umanjio bih jer joj sve praštan i ona može sve. Na kraju je lik za izbegavanje postao najbolji momak. Rekao sam joj da će devojke da mi se skupe ispred zgrade, jer kako ona priča o meni svaka bi me poželela, pa je rekla da će da reže ona, Lilica i Snupi - govorio je on.

- Nije izdržala u situaciji sa Terzom, izdražena je njena zaštitnička crta - rekao je Darko.

- Dečko je počeo meni i njoj da zamera, svoje probleme je ugasio, a ne znam odakle mu hrabrost da sve to kaže njoj. Uzeo je lopatu g*vana i sebi bacio u facu. On nešto priča,a čerečio je devojku koja je rekla da neće da ima s*ks, možda samo da bi sebi upisao recku. Mislim da se Munja i on i dalje takmiče ko će više devojaka da ima, a ja sam to radio 2013. godine. Ne mogu da kažem da pravim lažnu sliku o sebi i da sam na silu dobar prema Anđeli, ali prošlo je mnogo godina i ljudi se menjaju. On na silu hoće da bude dobar momak, a voleo bi da se ponaša kao Munja - rekao je Marinković.

- Zaprepastio si se kad si video kako on moli Sofiju - rekao je Darko.

- Sofiju tu vidim iskreno, a on kao da se folira. Sofija je za mene debelo iznad njega - rekao je on.

- Da li veruješ kad kaže da Karić ima isto mišljenje? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ta priča me smara, vi mu dajete prostor da kaže, a on kad treba da kaže ne kaže. Želim da verujem Kariću, a imam osećaj da me u društvu komentarišu. Neka sam ja ljaksofonac do kraja, prija mi kad mi taj epitet daje Terza. Neka bude da ja grešim, ali ja ne osećam to od Karića. Jeste da nam je odnos lagan, ne potenciram druženje sa njim, a vidi se ko mu se uvlači u d*pe. Terzi će trebati konopci da ga izvučemo - pričao je Gastoz.

- Rasprava Ace i Keti si bila glavna tema i iz tog razgovora sam zaključio da si ti navalentan i da ne znaš kako da se odbrani od tebe - otkrio je Darko Tanasijević.

- Toga stvarno nema, ja ne pamtim od kada. To nikad ne može da se uporedi kako ja grlim Anđelu. Nikad je nisam gledao tim očima, niti ću. Ja nju gledam kao burazera. Mislio sam da je Aca prokockao Keti, ali vidim da se kotlja. Ne želim da Keti izađe kao gubitnik, pa makar ja prestao da se družim sa Keti - pričao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić