Aneli raskrinkala Kačavendu: Otkrila kako je pljuvala Karića pred ulazak u Eliti, pa priznala da li je bacila oko na Luku! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Aneli Ahmić. Na samom početku oni su komentarisali međuljudske odnose u Beloj kući.

- Šta se dešava sa tobom i Kačavendom? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ja se ne ustručavam da joj kažem svoje najiskrenije mišljenje, ja tu njenu dvoličnost ne mogu da progutam. Gastoz je zvezda, pa ima potrebu da se priklanja takvim ljudima, čak i dok nije znala koliku podršku ima. Kariću se priklonila jer je on Stefan Karić, a pred ulazak mi je govorila: "Ko će da gleda onog Stefana, njegov otac je pljuvao po meni". Čim je ušla gledala je da se prikloni njemu, jer je to zvučno ime i prezime. Sad se ne odvaja od ovog Marka. Gastoz se malo odvojio više vremena provodi sa Anđelom. Sad joj Keti smeta, a što ne pronalazi krivca u Gastozu? Dok je Gastoz spavao opisala je njegov položaj sa Keti, a kad je tražio da vidi on nije htela da ustane. Primetila sam da mene ne nap*šava toliko kao prošle godine, a ja sa njom uđem diretkno u sukob jer znam šta o meni priča po ćoškovima - govorila je Aneli.

- Pričali su da nemaš karakter kad si prešla Terzi i kad si se pomirila sa Miljanom, ali usledile su brutalne svađe - dodao je Darko.

- Sa Miljanom svi imamo takav odnos i prelazimo joj preko toga, ali posle ovoga joj nikad neću preći. Ja zbog Miljane nisam spavala tri dana i imala sam svoje izlive besa i rekla nešto što ne bih rekla zbog nespavanja. Miljani više neću da prelazim preko toga. Ja Terzi nisam oprostila, ne provodim vreme sa ljudima koji su me uvredili. Ja kad plačem boli me što sam im oprostila jer sam labilna, pa budem ljuta na samu sebe - pričala je Ahmićeva.

- Neko je ljubomoran na tebe, a to je Sandra koja često priča sa Lukom i pecka je preko tebe. Je l' ti prija Luka? - pitao je Darko.

- Nisam znala to za Sandru. On pecka, ali ništa strašno. Luka mi je simpatičan, zato sam ga izabrala za zadatak i ne smatram da je ozbiljan i da bi me svi osudili zbog njega. Luka ima iks faktor za zezanje, ali ne za partnera. Ne vidim se sa njim i istu povratnu sam dobila - govorila je Aneli.

Autor: A. Nikolić