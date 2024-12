Njihov odnos nije divan kao što se predstavlja: Đedović obelodanio zbog čega Karić ćuti Gastozu, otkrio da li je Aleks odlepila za Ivanom! (VIDEO)

Razvezao jezik o gorućim temama Elite!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Markom Đedovićem o svim gorućim temama u rijalitiju "Elita".

- Sofija i Terza su bili na putu ka pomirenju, ali su odlučili da nemaju kontakt. Šta se tu zbiva? - upitao je Darko.

- Ne znam o kom raskidu pričaju kad sam malopre video kroz zavsu i Stefan mi je rekao da imaju akciju u hotelu i video sam kako se ljube. Oni će da budu teški blam, a već su napravili katastrofu. Izgleda da je to samo Sofijina priča da ispadne da ona ima stav, a u međuvremenu imaju sve kao da su u vezi - govorio je Marko.

- Kako je moguće da Terza oseti olakšanje posle onakvog poziva sa Milicom? - pitao je Darko Tanasijević.

- On misli da je odradio svoje. Sofija popušta jer generalno deluje kao da su u odnosu, samo nemaju zvaničnu vezu. Naravno da im Milica deluje smireno kad je na psihijatrijskoj terapiji. On sve priča, želi da pokaže da njemu nije stalo i sve radi zbog Sofije jer njega boli k*rac za Milicu i njenu trudnoću. Njemu je ovo olakšanje da bude da je pregrmeo sa Milicom jer samo želi da se pomiri sa Milicom. Mi da na stranu stavimo sve raspad njihovog odnosa bi značio da su oni teške budale. Ja o Sofiji znam šta sam video napolju, a poslednji put kad su se svađali imala je oči pune suza, pa ne znam da li se tu nešto rodilo. Ima neku vezanost i nešto se dešava, a on gleda samo njenu facu i ono što ona kaže - pričao je Đedović.

- Šta se preokrenulo o odnosu Terze i Kačavende? - upitao je voditelj.

- Iskreno, odvratni su mi. Milena kad komentariše on skoči i želi da zavadi Milenu sa Lepim Mićom. Oni se bore da temu koju je bitna obesmisle komentarima i prostaklucima. Mića ne voli ljude koji su dobri sa mnom jer misle da se bori za vlast. Takva je sujeta u kući, tako su bolesni i najavio sam da ću da krenem da komentarišem - rekao je on.

Marko se nadovezao i na odnos Stefana Karića i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Stefanov i Gastozov odnos uošte nije divan kao što se predstavlja, ja sam rekao da Stefan misli da je Gastoz kvaran, ali Stefan ne želi. Najiskrenije mislim da izbegava zbog pominjanja situacije koja mu se desila i da mu se to ne bi nabijalo na nos, a te stvari nemaju veze sa ovim. Ja volim tu kvarnoću kad Gastoz baci kocku na finjaka, meni je to vrh. Koliko sam razumeo Stefana u njihovom konfliktu on bi da izgovori ne da je folirant u smislu zaljubljenosti, nego u pokazivanju emocija da bi se to narodu dopalo. On to ne bi dikretno da mu kaže da se folira i da prenaglašava svoje emocije da bi to bilo lepo za publiku. Misli da je kvaran i zbog Bože, to su argumenti jer ja znam kako Stefan misli. Mislim da velikog udela u tome ima i Lepi Mića. On je za stolom to rekao, ali je čekao Đedovića čekao - govorio je on.

- Kako komentarišeš što Aleks pokušava da se opere od Ivana Marinkovića? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ne mislim uopšte da joj se dopada posle svega, zato što ona da to želi niko ne bi mogao da je spreči. Znam ja kako se ona ponaša, letela je glavom kroz zid kad nešto želi. Ona zna da će Ivan da je vređa kad bude siguran da ne želi ništa sa njim. S druge strane Ivan tera inat Jeleni i oseća se živim da ga neko hoće. Ona je stabilna kao pijana žena na štiklama. Video sam da je stala sa Pejom, pa ih je Ena videla i iznervirala se, pa ona kaže: "Ispada da se mešam u sve veze" - govorio je Marko.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić