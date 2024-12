Nema gram osećanja, samo nju gleda: Đedović siguran da je Terzu slomila istina o Sofiji, a ne Miličino pojavljivanje! (VIDEO)

Opleli po svima!

Stefan Karić i Milica Veličković razgovarali su u rehabu, a vrlo brzo pridružio im se i Marko Đedović.

- Zlo rađa zlo, veruj mi. Nikad u životu nju nisam videla. Ona je ovde pričala kako me nikad nije videla i nikad nije gledala rijaliti, a kad su Bebica i Teodora dobili poklone kao prepoznala me je. Ljudi gledaju i ne veruju. Vas dvojica ste bili u hotelu, a ona kaže Terzi: "Karić me gleda i smeje se" i onda kao ona mumla - govorila je Milica.

- Kako da je ne gleda kad vidim šta radi - rekao je Karić.

- On nema gram osećaja, on samo u nju gleda. Njemu je samo Meda izazvao reakciju, gledao sam ga - govorio je Đedović.

- Oni treba zauvek da ostanu zajedno. Njemu je ovo horor jer će da čuje ko je Meda - rekla je ona.

- Njemu se po faci vidi da ga boli k*rac za tebe. Mene su ubeđivali da mu je loše, a loše mu je samo zbog Sofije. Kad je Luka došao i izvlačio sve što ja znam - pričao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić