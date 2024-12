Nisam spavala... Milica otkrila kroz kakav pakao je prošla svaki put kad joj je Sofija pominjala nerođeno dete! (VIDEO)

Trudna Milica obelodanila šokantne detalje!

Milica Veličković, Stefan Karić, Marko Đedović i Miljana Kulić pričali su u situaciji koji je doživela sa Borislavom Terzićem Terzom i Milicom Veličković.

- Ovo nije specifična situacija, nikad niko nije bio trudan - govorio je Marko.

- Ne mogu da mi kažu da oni osuđuu postupak. Htela sam da uđe u televizor kad ona spomnje dete. Znaš ti s kojim gađenjem je ona pričala u sobi sa Dačom. Samo je Stefan čuo tu rečenicu. Ja sam prebacila zbog deteta. Kad je bila žurka u utorak ja do pola osam nisam spavala. On nju ne zaustavlja - govorila je Milica.

- On nema osećaj za neke stvari. On sve vreme više "to dete", nema osećaj da je njegovo dete - dodao je Marko.

- Moja mama na to doživi fras - rekla je Veličkovićeva.

Autor: A. Nikolić