Karambol!

Bora Terzić i Milica Veličković nastavili su razgovor o detetu i njihovom odnosu.

- Bićeš "NN", neću ti dati da viđaš dete, mrzim te, želim ti sve najgore. "NN" doživotno - rekla je Milica.

- Ne zanima me to, to ćemo na sudu - rekao je Terza.

- Mama mi je završila sa 20 kilograma zbog tebe, nisam spavala noćima, demolirao si me, je*ao si mi kevu. Uništio si mi život, mama je išla sa mnom kod psihijatra dok si ti je*ao, i ti tražiš da pričaš, je l' si ti normalan - zaplakala je Milica.

- Stani, ne želim da se mirim s tobom, šta ćemo oko deteta - pitao je Terza.

- Bićeš "NN" otac, nećeš je videti, sama neće hteti da te vidi - rekla je Milica.

- Šta god ja rekao sad, znam, za sve je kasno...Molim te, samo mi dozvoli da ti poljubim stomak, za kraj! Molim te kao čoveka - plakao je Terza.

- Boli me ku*ac...Napravi novo dete, nemoj da nas tražiš i da pitaš gde smo. Imaće sve, već spremamo sve, spavaće beba sa mnom, svi će da mi pomognu, od tebe i od tvojih mi ne treba ništa. Dok sam te gledala kako šetaš za ruku sa novom devojkom na rođendan, ja sam išla na ultrazvuk, znaš li koliko je to bolesno?! Ne želim te u svom životu, ni u mom ni u njenom, ne znaš ni kako će se zvati. Kapiraš? Ti si svoje odabrao. Ja ti želim sreću u životu, želim ti žensko dete kome nećeš biti "NN". Želim da tvojoj ćerki tamo nekoj koju budeš dobio da ti se desi ovo što se meni desilo, a budi srećan što nemam oca. Za tri dana si prodao svetinju zbog 200 grama mesa, ali boli me uvo. To je to! - rekla je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić