Koprca se u svojim lažima: Sofija priznala zašto je pozdravila Medu, Terzi nabila rogove kao niko! (VIDEO)

Ovo nije očekivao da čuje!

Sofija Janićijević bila je prvi gosti u radio-emisiji "Amnezija" kod Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza. Ona je odmah progovorila o ulasku Milice Veličković, ali i svojoj odluci da se povuče iz odnosa sa Terzom.

- Moja reakcija je bila očekivana, rekla sam da bih volela da dođe. Ja sam rekla da ću da se povučem, povukla sam se i to će ostati tako. Ja sam jednom njemu rekla da bih volela da dođe i da će njemu da bude lakše. Moje povlačenje nema veze sa tom pričom, jedini razlog je da njih dvoje treba sda razgovaraju normalno. Ušli smo bez razmišljanja o posledicama, sad ćemo da trpimo, više on jer očekuje dete. Ja sam lepo juče rekla da demantujem, 50% stvari koje je rekla Milica. Istina je da mi je Meda bivši dečko, pozdravljala sam ga jer nam je tobio dogovor. To nema veze sa Terzom, raskinula sam pred ulazak - govorila je Sofija.

- Znači lagala si me sve. Ti si meni nebitna zbog svega što si lagala - dodao je Terza.

- Nisam lagala. Da li je Meda jedini problem? Terza je jutros psovao ženu koja je trudna, to je bila katastrofa i potresla sam se. Ja sam bila van sebe. Svakog utorka kad sam pitasla zašto plače govorio je da je situacija. Imala sam razlog i imala sam pravo, moj osećaj nije bio bezbeveze. Ja sam osećala da on najviše plače jer se kaje što je ušao sa mnom u vezu i zato sam potencirala - nastavila se Sofija.

- Ovo što se tiče Makedonije, kad si dobila tortu ograđivala si se da nemaš nikog u Tetovu. Zašto nisi priznala? - upitao je Munjez.

- Moj bivši dečko veza nam se davno završila. Kad je stigla torta nisam očekivala da će on da se meša u bilo šta vezano za mene jer je davno završena priča u emotivnom smislu. Nije mi bilo jasno zašto bi poslao tortu i nije mi jasno zašto je kontaktirao Milicu - rekla je Janićijevićeva.

- Ti si imala dogovor da pozdravljaš bivšeg dečka? Rekla si da se ne čuješ sa njim - dodao je Terza.

- Ne. Dogovor je bio da ne uđem u vezu, jer ako uđem da će da mi zagorča život. Njegov uslov je bio da često govorim Meda i ja sam to radila dok se nisam zaljubila - rekla je ona.

- Ovo su gluposti, ne želimd a gubim vreme. Kako komentarišeš što je tvoja majka prijavila Milicu? - upitao je Munjez.

- Ne znam, Milica kaže da nije kriva. Rekla bih mojoj majci da nije ispravno da tuži devojku kojoj sam ja nanela ovoliku štetu i bol, volela bih da povuče. Nije lepo, pa šta god bilo - odgovorila je Sofija.

Autor: A. Nikolić