Ti nisi kanta, ti si kontejner: Kačavenda raspalila paljbu po Terzi, pa zaštitila Sofiju! Milica odmah uletela u studio (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Milena Kačavenda bila je naredni gost u radio-emisiji "Amnezija" kod voditelja Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Bore Terzića. Ona je prokomentarisala trenutno goruću temu, Milica Veličković, Terza i Sofija Janićijević.

- Jutros sam bila na ivici da uletim u rehab i ičšupa te za lažnu frizuru, ali nisam zbog Milice. Sofija se jutros isplakala, nikad je nisam videla takvu, rekla mi je da si vređao Milicu. Sofija mi je sve opisala do detalja, da je ležala uza zid, a da si ti stajao i govorio da vas pusti da spavate i pravio Milicu ljubomornom. Ti nisi kanta, ti si kontejner. Sinoć si mi nešto rekao u posverenju, a šta si na kraju uradio? Us*ao se. Vama treba g*vna da prodaju, pa da vidimo šta ćete onda - govorila je Milena.

- Da li je njegovo sinoćne plakanje za Milicom bili lažno? -pitao je Munja.

- Ima on emocije, ali ko ga j*be. Rekao je da može da izdrži pritisak i da zna šta će da izgubi i evo svestan je, ali u k*rcu. Milica ima pravo da kaže da si folirant koji se samo pere. Koga ćeš ti da vređaš? Imamjo pravo svi da komentarišemo. Sinoć sam te pitala, šta ćeš da radiš ako Milica izađe posle žurke i da li ćeš m*da da pijedeš? - dodala je Kačavenda.

- U pravu si za veći deo, nije mi rekao da sam k*rva, ali me jeste vređao. Ona nije plakala jer je on mene vređao, nego jer se saznali da je animir dama i ko je Meda. Nisam došla da ga branim, a od monstruma žrtva ne može da bude. Ona neće da prospe tu žrtvu. Plakala je samo jer se saznalo za njenu prošlost, a videla je da kod tebe to prolazi - umešala se Milica.

- Rekla je da je bila frapirana odnosom prema tebi - rerkla je Milena.

- Šta je ona frapirana kad je on nju ostavio trudnu? Od k*rvi žrtva nikad dok ja to ne odlučim - poručila je Milica.

- Kad sam otišla rekli su mi da će Sofija danas u prvoj emisiji nešto da przina, čula sam danas deo. Može joj se kad i gde hoće. Sve što joj je dati za pravo Terza joj je dao za pravo kad se kleo u nerođeno dete. Sad se sve svaljuje na Sofiju, a ne može da bude tako. Sofija ima svoj teret, ali ti si taj - pričala je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić