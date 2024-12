Ne mogu da veruju da su naseli! Dača i Terza sumirali utiske nakon Sofijinog priznanja o Medi (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Bora Terzić sreo je Daču Virijevića, te je sa njim porazgovarao o Sofiji Janićijević.

- Laže, brata mi, dece mi, kunem ti se u sve na svetu da laže. Ona je meni rekla da je Meda njihov rođak, uticajni političar i da ne sme da spomene njegovo ime - rekao je Terza.

- Neće ona da se opere - rekao je Dača.

- Ne može da mi kaže to, kada mi je rekla da je on rođak, ja sam ovde saznao da je njena mama demantovala da je rođak. Bili smo kod Miće, ona nam je priznala da je to Dejan, a nije Dejan, nego je ovaj momak. Ona je krila i od svojih roditelja - rekao je Terza.

- Ja sam je pitao još pre mesec dana ko je Meda, ona mi kaže da je to Dejan. I sada bi ispalo da sam drukao...Ja joj šapućem: "Je l' to neki Albanac?", ona mi kaže da nije Albanac, razumem je što je slagala - rekao je Dača.

- Mnogo lošu stvar je svojim roditeljima priredila - rekao je Terza.

- Sigurno nije krila od svojih šest godina - rekao je Dača.

- Šta nije loše uradila? Crtala mede, pozdravljala...Da mi je sve ispičala, slušaj: "takva je i takva situacija", ti si joj jednom rekao: "Reci mu sve što imaš". Mića je rekao da se malo razdvojimo, ona je sama uzela i pomerila se - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić