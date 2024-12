Tu gde se Sofija kreće Dačo sigurno ne ide: Virijevićev otac progovorio o sinovljevom šurovanju s Janićijevićevom

Dačo Virijević na udaru je kritika brojnih cimera u "Eliti" budući da se upleo u mrežu laži Sofije Janićijević vezano za njen privatni život.

Posle ulaska Milice Veličković u "Elitu" klupko je počelo da se odmotava, te se ispostavilo da je Dačo znao da Meda, kog je Sofija pozdravljala, nije njen rođak s majčine strane, već bivši dečko, a još jedna u nizu raskrinkanih laži jeste ta da se Dačo i Sofija navodno poznaju iz spoljnjeg sveta.

S tim u vezi, pozvali smo Dačinog oca Srđana Virijevića, kako bi nam prokomentarisao aktuelna zbivanja.

- Slali su mi neke klipove, bio sam na putu, nisam baš najbolje ispratio. Klinac je on, mlad je, upleo se... Ne znam šta da kažem - iznenađen je bio Srđan, koji ne zna zbog čega su Dačo i Sofija lagali da se poznaju od ranije.

- Nemam pojma zbog čega su to pričali, to sam se i ja čudio. To su me i ispitivali admini grupa na društvenim mrežama, isto sam rekao da nemam pojma zbog čega su to tako rekli. Ja sam sumnjao da je zna, jer znam gde se kreće i šta radi, a gde se ona kreće, on sigurno nije tu - objasnio je Srđan.

Pitali smo ga da li smatra da njegovom sinu koristi ili šteti druženje sa Janićijevićevom.

- Za rijaliti je dobro, a ovako nemam pojma. Nikad mu nisam birao društvo niti određivao sa kim će da se druži, ne smeta mi to - objasnio je otac učesnika "Elite".

Autor: Darko Tanasijević