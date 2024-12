Šokirala Belu kuću: Aleksandra ostala nema na Ivanovo ponižavanje, niko ne može da joj otvori oči! (VIDEO)

Nema problem sa etiketom koju joj je stavio!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide kako su se Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić svađali u pušionici jer je on rekao da nije teško osvojiti.

- Sigurna sam da on ne misli da sam laka, a tek ću to da pokažem. Sve sam, ali laka nisam - rekla je Aleksandra.

- Ja sam se odmah ispravio jer mislim da mogu da je osvojim. Ne mislim da je laka žena. Stvarno mislim da ona zbog pritiska ima kočnicu. Meni Aleksandra ne daje drugačije znakove da bih se ja povukao. Ne pritiskam je i ne žurim - dodao je Ivan.

- Katastrofa šta Aleksandra sebi dozviljava, on se i sad sprda nego to radi na fin način. On je njoj bukvalno rekao da je smatra k*rvom - komentarisala je Anđela.

- On ne misli da sam laka, ja znam da nisam laka, a ne znam zašto je to rekao. Ja na to ne reagujem kako bi neko drugi i to je moje pravo - odbrusila je Aleksandra.

- Jedini način da Ivan zadrži pažnju devojkama je da ih uvredi. Aleksandra je postala predmet sprdnje - dodao je Gastoz.

- Ne želim da tuđe mišljenje utiče na mene, imate paravo. Ako mene ne vređa, što tebi smeta? Je l' sam ti ja sestra? - rekla je Nikolićeva.

- Gastoz bi voleo da ja njemu kažem da on ponižava Anđelu, meni je draža što Aleksandru ne zanima šta vi govorite - poručio je Ivan.

- Nju treba da zanima šta misle ljudi koji sede sa njom, a Ivan na ironiju ubaci pravo mišljenje o njoj. Nisi ti pokazala da on može lako da ima, ali ako sediš sa nekim ko tebi kaže da si lakog morala, što ti neko drugi to ne bi rekao? Ti provodiš sa njim toliko vremena, ispada da je on želeo da je mogao lako da te ima jer si ti prelaka. Ti dozvoljavaš da tebe on ponižava na finjaka - nastavila je Anđela.

- Nisam ja baš toliko uvredljiva - dodala je Alekasndra.

- Ovo je moć ubeđivanja. On je rekao kako će svi da je izdaju, ali on neće. Ivan ima tu dikciju i vid manipulacije, zato je on spušta. Dobija ovo da ti ni sama ne veruješ da on tebi to radi - komentarisao je Rajačić.

- Ivane, ti si tu istu Jelenu vređao mnogo gore, pa si sa njom - dodala je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić