Žestoko! Osman Karić za Pink.rs razvezao jezik o Urošu Staniću nakon sukoba sa Stefanom: Duševna hrana mu je da nervira ljude, rođen je sa...

Osman Karić razvezao jezik u svom stilu!

Tokom sinoćnje emisije "Gledanje snimaka", kada je došlo do potpunog raskrinkavanja Sofije Janićijević, izbio je iznenadni sukob. Naime, u verbalni klinč ušli su Stefan Karić i Uroš Stanić, a obezbeđenje je uletelo u Belu kuću, kako bi sprečilo eskalaciju sukoba, što možete pogledati u nastavku:

S tim u vezi, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Stefanovim ocem, Osmanom Karićem, koji je ovaj sukob prokomentarisao.

- Što se tiče sukoba Stefana i Uroša, ne mislim ništa lepo. Osobe poput Uroša Stanića su jako iritantne, svojom frustracijom, nezadovoljstvom, cinizmom i mržnjom koju su dobile pri samom rođenju, a kasnije verovatno i kao psihijatrijsku dijagnozu, mogu u svakoj osobi probuditi i tu neku drugu osobu u nama koja čuči i ako se mi kao civilizovane osobe trudimo da dobro pobedi to nešto loše u nama pa i u Stefanu sinoć. Mislim da se Uroš bavi, a i uživa da nervira ljude oko sebe, to mu je duševna hrana a i zloba koju poseduje u abnormalnim količinama. To što se Uroš "F šifra" bavi izazivanjem napada, kako kaže nasiljem nad njim, treba isto tako uvesti u zakonsku proceduru i strogo kažnjavati - istakao je Osman za Pink.rs, a potom se osvrnuo na aktuelno dešavanje između trudne prevarene Milice Veličković i Bore Terzića:

Drago mi je da je produkcija pružila šansu Milici Veličkovic time što će otvoriti oči Terzi, a i mnogim elitarima i razotkriti neke stvari koje se tiču Sofije i njenog privatnog života pre samog rijalitija. Milica je inače neko ko je pohvalila Stefana i još par elitara ,dok za ostale i nije imala lepe reči. Stefana je verovatno zagotivila zbog toga što je često pominjao u pozitivnom kontekstu a nije je lično poznavao i što je branio stavove žene koja je prevarena i žene buduće majke.

Autor: Nikola Žugić