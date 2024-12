Ne štede se!

Marko Đedović, ovonedeljni vođa, dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi izneo ko su po njemu tri najbezosećajnije osobe.

- Zanimljivo mi je da ovo slušam i da li mislite da je slučajno Milica postavljena da prva iznosi ko je bezosećajan?! Pokazali ste da ne znate šta pričate kada ustanete da pričate...Ja ću navesti samo današnji sastanak, gde je Terza pokazao da je bezosećajan kada je rekao da insistira da ga Milica navede kao "NN" oca. Druga osoba koja će biti na ovoj anketi, jeste Sofija. Reakcija njena da navodi da je Terza bezosećajan prema njoj, a šta je ona uradila Miličinom detetu?! Na samom početku je rekla da je osoba silikonskog srca, tako da nema potrebe dalje pričati. Treća osoba je drugi "NN" otac, koji skače na Pirata, prošle godine ga je oblačio, on je govorio da je taj čovek (Uroš Rajačić) pametan i da ima šta da kaže - rekao je Bebica.

- Jeste Sofija broj jedan bezosećajna osoba, još davno smo to zaključili. I sama je rekla da ne pokazuje emocije, nemoguće je da neko ne reaguje na neke stvari i da neko tako nešto za sebe izgovori. Na većinu stvari nije reagovala i nije imala empatije...Broj dva je, naravno, Ivan Marinković. Pitaju me koliko nije video svoju prvu ćerku, po mojim proračunima, šest godina otkako je ušao u vezu sa mnom i dve godine pre toga, znači ne želi da vidi svog tatu već osam godina, to govori o tome koliko je on osećajni tata. Mislim da se dva puta, tačno, dopisivao sa ćerkom koliko sam ispratila i skrinšotovala. O nekim stvarima nisam pričala, razmisliću, možda iznesem. Bezosećajna osoba je i prema sestri, uspe da joj da novac kada uspe da ga zadrži, a onda joj govori da je bankomat! Još nije platio ostavinsku raspravu i zbog toga je bezosećajan. Bezosećajan je prema Željku, jer je govorio uvek baki i mami da sam ja dobra, a da je tata strog! Nije on strog, on je samo bezosećajan. Njegovo rođeno dete je očuha nazvalo tatom i reklo da će tako biti do kraja života. Treća bezosećajna osoba, ne bih da navodim Terzu, prema meni je mnogo puta bio bezosećajan, ali on ima osećaje, samo su potpuno pogrešni - rekla je Jelena.

- Kad budeš imala svoje dete, onda pričaj - dobacila je Aleksandra.

- Ćuti mišomoru jedan, kakve veze ima njeno dete sa tim što si ti ku*vetina iz Tetova? - skočio je Rajačić.

- Uroš će verovatno biti gori od Terze kada mu žena bude bila trudna - rekla je Aleksandra.

- Vi ste došli da mi pričate o ispravnosti, predstavljate da ste velike majke, a vrtele ste se oko šipke i skakale po kur*evima - rekao je Rajačić.

Autor: Nikola Žugić