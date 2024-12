Okrenula list: Ena progovorila o Terzi i pozivkama pa otkrila sve o njihovom odnosu (VIDEO)

Imali šta da kažu!

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Enu Čolić, koja je na početku razgovora otkrila kako joj je u vezi sa Pejom:

- Lepo nam je, ali smo se maločas posvađali, tačnije njemu je zasmetalo što me je Milica poljubila zbog zadatka na blic, a njemu je to zasmetalo.

Ona je nakon toga prokomentarisala odnos Milice i Terze:

- MIlica jeste kivna, ali ima prava, ja je razumem. Ja sam mu stavila do znaja šta je uradi ali on nije slušao. Ja moram da kažem da Terza baš i nije kako treba, on leti pred rudu. Milica je veoma inteligentna, ona je svoja ima pravo na svoje mišljenje - dodala je Ena.

Ena je nakon toga progoovila o bivšem koji je napustio nju i dete.

- Dete sa ljubavniom je starije. Moram da kažem jesam ja bila u vezi, ali sam mu ja srenula pažnju da sredim to - rekla je Milica pa dodala:

- Iskreno ja sam se rasplakala u pabu zbog toga što je Peja stao na stranu nekom drugom a ne meni. Međutim ono što se sinoć desilo, ona je sato na moju stranu i ono što je rekao, to me je oduševilao, a ja nemam ništa sa tim, već je sam krenuo da priča o tome - rekla je Ena.

Autor: N.Brajović