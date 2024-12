Razvezao jezik: Baki B3 konačno otkrio šta misli o većini ućesnika, pa priznao da je do srži razočaran u Bebicu: Loš si čovek! (VIDEO)

Haos!

Učesnici Elite danas biraju najvećeg dupljaka. Naredni je svoj stav iskazao Nenad Ćubić Ćuba.

- Munja je na prvom mestu, ne dopada mi se on kao osoba. Na drugom mestu je Dača, izdao je Sofiju. Sofija je na trećem mestu - kazao je Ćuba.

- Ovde je dosta vas podlo i dvolično. Ko ima nešto protiv mene i želi da se kači sa mnom, slobodno izvolite. Jedete i pijete zajedno, a iza leđa jedni drugima je*ete majke. Ne dopada mi se sve to, iskreno- Đedović je ovde najdvoličniji, ja to mislim. Možda je takav njegov karakter, ja to ne znam. Na drugom mestu je Sofija. Nije bila iskrena prema svima nama, to je činjenica. Prešla si nas sve ovde, svaka ti čast na tome, eto. Mnogo je dupljaka ovde, previše. Katastrofa mi je kad vas gledam. Mene je veoma povredilo to što je mene uvredio Bebica, nazvao me je domcem, o Peji je rekao ružne stvari. Jeli smo i pili zajedno, a rekao je loše stvari. Mislim da je loš čovek sve u svemu. Žutokljunac Stanić je takođe dupljak, moram da dodam i to - kazao je Baki.

- Na prvom mestu je Dača, ispao je dupljak i drukara. Od samog početka je bio dobar sa Aneli i Sofijom, a onda im je okrenuo leđa. Odvratan mi je, od glave do pete. Milena mi je očajna, a Stanić je na trećem mestu - kazala je Jordanka.

