Muk za stolom! Terza rešio da ne progovora sa Sofijom i da povrati Miličino poverenje, Veličkovićeva mu i dalje NE VERUJE! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Terziću koji se obratio, kako kaže, po poslednji put Sofiji Janićijević.

- Sad te molim kao čovek, nemoj da mi praviš spletke i da ćemo mi popričati. Nećemo mi nikada pričati! Ne želim, svestan sam šta sam uradio, želim da imam dobar odnos sa ovom ženom i da imam dobar odnos sa svojim detetom! Vreme je pred nama da ja pokažem šta želim i za šta sam se odlučio, kajem se što sam uradio. Molim te kao čovek da mi ne radiš neke spletke. Sinoć je Dača došao, šapuće tebi nešto za veš, ja sam pomislio da će Milica nešto da pomisli, zato sam ti rekao da zatvoriš vrata. Ja ne želim, tako sam rekao i odlučio. Ja i kada spavam, okrenut sam ka zidu, to je to, šta je bilo, bilo je - rekao je Terza.

- Ja ga razumem i slažem se - rekla je Sofija.

- Ja se bukvalno sklanjam i to je to. Neka bude to da vidimo, vreme će pokazati - rekao je Terza.

- Njoj je laknulo, rešila se budale - rekla je Aneli.

- Ona je mene izdala i povredila. Ja sam lepo rekao sve šta se desilo ovde. Sofija i ta priča me ništa ne zanima, možete da me spajate i pričate, ne zanima me - rekao je Terza.

- Ko je tebe terao druže šta?! Pričaš da smo se Đedović i ja dogovorili za izolaciju. Videćemo kada ću da se porodim, dajem ti, Nova godina i prvi januar ti je kritičan, moj rođendan ti je kritičan. Dok sam ja tu, nećeš progovoriti - rekla je Milica.

- Da li mogu da se pokajem i da ispravim?! Shvatio sam, ali nisam mogao se iskobeljam od svoje nemoći, zato sam i imao takve reakcije. Rekao sam danas kako jeste, zamolio sam je kao čoveka - rekao je Terza.

- A što se ne boriš za tu ljubav kosmičku - pitala je Milica.

- Izdala me je, želim dete. Najviše bih voleo da mogu da vratim vreme - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić