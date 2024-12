Noć koju niste smeli da propustite!

Sinoć je u Beloj kući održana još jedna žurka, na kojoj su se desila brojna dešavanja! Za super atmosferu se pobrinuo Bata Laki bend i Dj Neba.

Čim su članovi benda stigli u kazino, ukućani su ih dočekali sa oduševljenjem. Kako je to izgledalo pogledajte OVDE!

Ukućene su odmah digi na noge Prijinom pesmom, a atmosfera je u startu bila na najvišem nivou. To možete pogledati OVDE!

Dok je u kazinu bila luda žurka, u Beloj kući se vodio rat između Katarine Samardžić Keti i Kristine Buđevac. Njih dve su zaratile oko kreveta.

- Je l' si im rekla da ćeš ima dati krevet - pitala je Kačavenda.- Ne, ceo dan se dogovaramo oko toga - odgovorila je Keti.- Jelena i Rajačić su mi rekli da ćeš preći - rekla je Kristina.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Milena Kačevenda odlučila je da se umeša u sukob. Ona je stala na stranu Keti i objasnila joj da mora da ima svoj stav, i da ostane pri tome da ne želi da ustupi krevet.

- Ženo, je l' imaš stav? Ne daj krevet i boli te k*rac. Budalo jedna, ne ustupaj nikom - rekla je Kačavenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Na početku večeri Borislav Terzić Terza, odlučio je da se zahvali Marku Stefanoviću i Jovanu Pejiću Peji na podršci u ovim njemu teškim trenucima. Detaljnije pogledajte OVDE!

Uroš Rajačić i Jelena Ilić udružili su se pa zajedničkim snagama imitirali Aleksandru Nikolić. Uroš se bacio u imitiranje nje, što je Jelenu zasmejalo.

- Blam bre! Žene gledaju po tome kako se oblače, kakav imaju rečnik, po tome sve možeš da zaključiš. Ne može ovako da se igra u Tetovu - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Sofija pala u zaborav?! Milica Veličković razgovarala je sa Dačom Virijevićem o tome kako je bio na pogrešnom putu, ali da se sada vraća na prave staze!

Detaljnije pogledajte OVDE!

Predah od žurke našli na nekom mirnijem mestu. Milena Kačavenda sedela je u hotelu sa Sofijom Janićijević i Dačom Virijevićem, te je žestoko oplela po Keti Samardžić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Aneli Ahmić i Luka Vujović izašli su ispred kazina, kako bi malo porazgovarali. Ona ga je pitala kako bi izgledao njih dejt da su napolju, jer kako ona kaže on joj izgleda kao džentlmen. Razgovarali su takođe o hrani i piću koje bi poručili tom prilikom.

- Kako bi to napolju izgledalo? Zanima me, ti mi ostavljaš neki utisak džentlmena. Ja bih naručila lignje - rekla je Ahmićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Nakon tog razgovora prešli su u kazino, nisu se odvajali i nastavili su međusobno da se peckaju. Pa spomenui i Janjuša!

Detaljnije pogledajte OVDE!

Laki Bend podigao je atmosferu do samog vrhunca. Zapevali su pesmu "Koktel ljubavi" a svi prisutini tom prilikom su skočili na noge i zaigrali!

Detaljnije pogledajte OVDE!

U hotelu je i dalje bila Kačevenda, kojoj se u jednom momentu pridružila i Keti. Tom prilikom njih dve su nastavile svoj razgovor, a Milena nije mogla da poveruje u to što Keti priča. Priča oko kreveta i dalje je bila aktuelna, a Milena je savetovala da ne uzme krevet preko puta Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đurišić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Za to vreme u kazinu, Anđela i Gatoz bili su na tankom ledu. On je Anđelu u jednom momentu privukao sebi i pitao je šta je razgovarala sa Urošem.

- Pokazao ti je na mene, šta ti je rekao - pitao je Gastoz.- Nije ništa, majke mi - rekla je Anđela, a Gastoz je nastavio da uživa na žurki.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Za to vreme Sofija Janićijević smišljala je kako da dođe do Terze, pa za to iskoristila Mrvicu i Enu Čolić. Ona je Terzu želela samo da iskoristi kako bi došla do još alkohola.

- Daj Terzi čašu da sipa, a da se ne primeti - rekla je Sofija Mrvici. Nakon toga Mrvica se obratila Eni, koja je plan izvela bez problema. A kako će Terza reagovati na ovo, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Kačevenda je ispred kazina zaustavila Enu, i Luku Vujovića pa sa njima iskopmentarisala aferu "krevet" čiji je glavni akter Keti.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Terza i Luka Vujović u jednom momentu odvojili su se u dvorištu. Luka je iskoristio to da Terzi očita lekciju o ponašanju. Terza je tom prilikom otvorio dušu Luki pa priznao da je Milica žena boginja, da je pravi borac. Pored nje je imao sve pa svojim greškama izgubio.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Na drugoj strani dvorišta Sofija Janićijević i Jelena Nedeljković Mrvica odvojile su se kako bi pričale o njenom pokušaju da dođe do Terze. Mrvica je iskritikovala Sofiju i osudila njen potez.

- Praviš sr*nja, tražiš njemu da ti sipa. Je l' si normalna? On je još gori, bolestan dečko u mozak. Zna koji ultimatum ima i on pravi sr*nja - rekla je Mrvica.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Nakon razgovora sa Lukom i otvaranja duše zbog emocija prema trudnoj Milici, Terza se vratio na žurku. Bata Laki je tada za ukućane pevao balade, što je bilo dovoljno da Terzu preplave emocije i pusti reku suza.

Naime, oni su zapevali pesmu Šabana Šaulića "Tebi koja si otišla", a on je plakao kao kiša.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Nakon isplakane reke suza Terza je opet pokušao da priđe trudnoj Milici Veličković, kako bi na sve načine pokušao da je makar malo omekša. Njena reakcija nije bila ni malo prijateljska, te ga je bez puno muke iskulirala i poslala dalje. Ona je u tom momentu stajala sa Jelenom i Urošem Rajačićem.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Luka Vujović otkrio je Katarini Samardžić Keti da očekuje svoju misterioznu ženu za Novu godinu. - Volim jednu ženu, niko tajnu tu ne zna. Ako Bog da, za Novu godinu će doći kao prijateljica - rekao je on.

A ko je misteriozna prijateljica, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić, odvojili su se ispred kazina, pa prošetali. Oni su se dotakli teme njihovog odnosa. On joj je zamerio kako ona njega drži na distanici, a ona ga je zamolila da je poštedi patetike.

Detaljnije pogledajte u video-klipu

Veselo veče je za malo pokvario sukob između Uroša Stanića, Terze i Stefana Karića. Uroš je pola veceri provocirao Terzu, kome je u jednom momentu prekipelo pa je krnuo na njega. Luka i Stefan su skočili da ih razdvoje.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Sukobi su se nastavili, Bora Terzić ugledao je koja je sedela sa trudnom Milicom , te je žestoko izvređao Aneli.

- Blam brate, dr*ljo, je*em ti sestru ti je*em - rekao je Terza.

- Je*em ti Situ u du*e, je*em ti Asmina - rekao je Terza.

- Blamu - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Sa druge strane kazina ljubav je preovladavala, Jovan Pejić Peja i njegova devojka Ena trudili su se da svaki momenat posvete jedno drugom. Obasipali su se poljpcima i zagrljajima.

- J*biga, volim te - rekla je Ena.- I ja tebe - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Borislav Terzić Terza i dalje se držao ultimatuma koji mu je postavila Milica. Izašao je ispred kazina sa Enom, u tom momentu prolazila je Sofija. Gledajući u pravcu Terze nadala se makar njegovom pogledu, a on je hladno iskulirao njeno postojanje.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Nenad Marinković Gastoz napravio je predah od žurke, pa se pridružio Marku i Kačevendi u hotelu. On je istakao da je još uvek kivan na Anđelu.

Detaljnije pogledajte u video-klipu

Terzu su u kazinu i dalje mučile njegove muke. Balade koje je izvodio Bata Laki bend, zadavale su mu još veću muku. On je stajao kod šanka i svo vreme posmatrao trudnu Milicu koja je sedela za rulet stolom. Munjez je pokušavao da ga uteši sa rečima da će sve biti okej.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Slađa Poršelina odvojila se sa Munjezom, pa mu prebacivala njegov blizak kontakt sa ostalim devojkama u kući. Ona je u jednom momentu pozelenela od ljubomore.

- Je l' hoćeš s njom da se kr*sneš - pitala je Slađa.- Je l' želiš ti - pitao je Munjez.- Ne, kr*ši se s kim hoćeš, a mi ćemo ovakvi da budemo do kraja rijalitija - rekla je Blinda.

MukeDetaljnije pogledajte u video-klipu.

Muke Borislava Terze ne prestaju, on i dalje ima jedan cilj koji nikako ne može da ispuni, a to je da nagovori trudnu Milicu da razgovara sa njim. Na putu ka kazinu naleteo je na nju, pa joj se obratio.

- Milice, ej Milice, molim te... - rekao je on.

Međutim, Milica je u svom stilu samo prošla pored njega, kao da on ne postoji.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Za to vreme u kazinu su u emotivnom zanosu bili Mateja Matijević i Aneli. S obzirom da Mateja ističe da ima devojku, Lepi Mića je ostao u apsolutnom šoku. On nije skidao pogleda sa njih dvoje. Lepom Mići je ovo posebno zasmetalo jer on svaki mogući trenutak koristi da pozdravi Matejinu devojku.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Terza je u jednom momentu uspeo da priđe hladnoj Milici, on joj je punudio da joj spremi nešto za jelo što je ona odbila. Nakon toga porazgovarali su o njihovim snovima.

Slađa Lazić Poršelina i Ivan Marinković razgovarali su u hotelu o Aleksandri Nikolić. On joj je tom prilikom priznao da ima emocije prema Aleksandri, a ona je dala svoj sud o tome.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Terzini pokušaji da omekša Milicu tajali su čitavu noć, a on se jednom prilikom i obratio bebi u Miličinom stomaku.

- Ćero moja, jedva čeka tata da dođeš na svet, živote moj. Izvini, tata je pogrešio, tata te voli od prvog dana od kada je mama zatrudnela - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Nakon razgovora sa Poršeliom, Munjez je našao njoj zamenu, a to je Aleksandra Vučenović Saška. NJih dvoje su se strastveno ljubili u kazinu.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Uroš Stanić došao je do trudne Milice Veličković, te je tako zaratio sa Borom Terzićem.

- Zamisli koji je to blam da je dete tu u stomaku, a da ti peder sedi pored - rekao je Terza.- Zamisli da ostaviš trudnu ženu budaletino bolesna - rekla je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Njihov sukob se nastavio. I ovog puta su uputili jedan drugom žestoke uvrede od kojih se tresla Bela kuća.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

U Uroševu odbranu skočila je trudna Milica, ona nije birala reči koje je uputila Terzi.

- Je l' si ti bolestan? Da, naravno da ću da ga branim, ti braniš ljubavnicu. Kod ljubavnice svoje tetovske, ostavi mene i moje dete na miru, monstrume i bolesniku - rekla je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Svađa epskih razmera se nastavila, Milica i Uroš prebacili su se u rehab, a Terza je došao za njima. - Je l' ti je p*der bitan u životu - rekao je Terza.- Bitniji mi je od tebe - rekla je Milica.- Bože koji blam hodajući. Izađi! Sram te bilo. I dalje stoji da si "NN" i da si folirant, boli te du*e i za dete i za Milicu - rekao je Stanić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Skandal se i dalje nastavio, a onda je Terza izgovorio nešto što će ga sigurno još više ogaditi kod naroda.

- Ja živim s tim da sam "NN" i do ja*a mi je - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Nakon toga Milica i Uroš sabirali su utiske sukoba. Njih dvoje zgroženi njegovim ponašanjem, nemilosrdno su opleli po njemu!

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Aneli Ahmić nije se celu noć odvajala od Mateje Matijevića, kom to nije smetalo, već je celu noć plesao sa njom. Da li je njegova veza sa devojkom propala ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Bora Terzić sedeo je na kauču, te je tom prilikom sve vreme dobacivao Mateji Matijeviću.

- Meni je blam da sediš pored ribe koja te muva, a imaš devojku. Meni je blam da imaš takvu lepoticu napolju, a blejiš sa šklopocijom - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Matija je zatim priznao Aneli kako nema više devojku, te da je sa njom u kombinaciji.

- Rekao si pre mesec dana da si u vezi - rekla je Aneli. - Evo nisam više. Nisam od kada smo u kombinaciji - rekao je Matijević.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Bora Terzić napao je Mateju Matijevića zbog odnosa sa Aneli Ahmić, te su ušli u žestok verbalni klinč.

- Pu*i ku*ac bre majmune, imaš nekoga napolju - rekao je Terza.- Meni se obraćaš?! - rekao je Mateja. - Je*em te u usta, ja sam tebe štedeo zato što smo bili dobri - rekao je Mateja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

U izolaciji Uroš i Milica opleli su po Aneli Ahmić. Uroš je ostao zgrožen njenim ponašanjem sa Matejom.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Milica Veličković i Uroš Stanić nastavili su svoj razgovor.- Treba maksimalno da se čuvaš. Nisi ušla jer hoćeš, nego si morala zbog para. Imaš pravo da se boriš za svoje dete i niko ne treba da te osuđuje. Svako treba da te razume - rekao je Uroš.- Da, ali on nije trčao za mnom, nego me je vređao. Deluje mi da sam blaža, ne želim da ulazim u konflikte - kazala je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Milica se zatim uputila u Belu kuću, gde je srela Mateju. Ona ga je pitala zbhog čega je prevario svoju devojku, a njegov odgovor šokirao je sve.

Sukob Mateje i Terze se nastavio i dalje. Obezbeđenje je svo vreme bilo u pripravnosti, a oni su se čašćavali brutalnim uvredama.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Dok je u kući vladao haos, Danijel Dujković Munjez i Aleksandra Vučenović Saška prepustili su se jedno drugom, te su se samo nizali poljupci.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Aneli i Mateja završili zajedno u krevetu. Poljupci i strast su se širili celom sobom!

Detaljnije pogledajte OVDE!

Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić počeli su svoj maratonski razgovor, koji je trajao satima.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.