ŠOK, NEVERICA! Sofija dala do znanja Milici da će se ona i Terza ljubiti već u utorak, usledio njen brutalan potez! (VIDEO)

Gazi preko svih!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'', voditelj -Milošević pročitao je naredno pitanje za Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Pitanje za animirku i za NN: Do kada ćete izdržati da se ne poljubite? - glasilo je pitanje.

- Milane ovo je pitanje za Aleksandru i Ivana, oni se muvaju. Nećemo se ljubiti - rekao je Terza.

- Ja mislim da ćemo se ljubiti sledećeg utorka - rekla je Sofija.

- Sad se sprda, ovo je provokacija - rekao je Terza.

Pitanje za Milicu: Da li ti to popuštaš prema Terzi?

- Popustila sam i dozvolila pristup, nisam želela da ga guram i psujem. Vidim da sam pogrešila apsolutno, mada nisam jer sam znala da će da me izazove da ga udarim. Ne popuštam apsolutno da će biti NN, sledećeg utorka pismo neće stići. Obzirom da je izabrao dete ili animirka, a ćutao je na ovu direktnu provokaciju mene, neće dobiti pismo. Jako mi je što ljudi koji me ovde vole neće stići pismo, ovo je samo zbog dozvole ovoj ku*vi da me provocira - rekla je Milica.

Autor: N.P.