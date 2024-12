Joca Novinar u okviru svoje emisije ''Rijaliti Rešetanje'' ugostio je Sanju Grujić koja je devojka aktuelnog učesnika ''Elite 8'', Marka Stefanovića.

Sanja Grujić progovorila je o temi koja trese ceo region, a to je preljuba Borislava Terzića Terza i Sofije Janićijević. Naime Sanja je osula rafal uvreda po Terzi jer nema osećajza svoje nerođeno dete, a šta je još rekla, pročitajte u tekstu ispod.

- Kada je Milica ušla, ona je imala potpuno hladnu facu. Da li ti deluje da se ona sa ovim već susretala ranije i da joj ovo nije prvi put da je u ovakvoj situaciji? - upitao je Joca.

- Pa naravno, sve neke reakcije mi deluju neprirodno. Ja sam zbog Marka pratila dosta ovaj rijaliti jer smo znali kada ulazi, za Sofiju sam ja u prvom trenutku rekla da Sofija samo koristi Terzu i mislim da to misli većina gledalaca. Ona jednostavno zna šta kod našeg naroda pali i tu je Terza kolatelarna šteta. Neverovatno mi je da je neko toliko bezosećan. To dete nikada neće u isto vreme osetiti i od majke i od oca ruke dok pravi prve korake. On neće biti prisutan kada to dete izgovori tata, ko zna i koja će to biti reč po redu. Ona kaže da nisam ja, možda bi bila neka druga. Možda ne bi, jer svaka devojka ima dostojanstvo da sebi ne bi mogla da bude nekome druga i da toliki greh stavlja na svoju dušu - rekla je Sanja.

- Kako komentarišeš Terzu i sve njegove postupke? Ja sam očekivao da će bar kad je Milica ušla u rijaliti da joj kaže ''Izvini'' - upitao je Joca.

- Iskreno ne gledam ga uopšte kao muškarca, gledam ga kao nezrelog tinejdžera koji sada nadoknađuje nešto što je trebao da radi sa 13, 15 godina. Mislim da nema životnog iskustva i da neke stvari koje su bile nedodirljive za njega su sada postale dodirljive, ali nažalost u srednjem dobu života. On sada misli da je uhvatio da ne kažem šta za onu stvar. Jednostavno ne zna da se ponaša, to mi samo pokazuje kakav je njegov mentalni sklop, kakav je njegov socijalni život bio i da je on jedno nerazvijeno biće sa muškim polnim organom. Razmišlja samo donjom glavom, gornja mu ne služi uopšte, pa čak ni za šišanje jer da razmišlja glavom ne bi nosio onakvu frizuru - rekla je Sanja.

- Šta misliš o Milici i njenom ulasku? - upitao je Joca.

- Mislim da je prvo veče očarala naciju i da je ovo nešto najgledanije posle prve sezone kada su bili Luna, Sloba i Kija. Sada malo preteruje, ali ja imam razumevanja za nju. Ona je u drugom stanju, a čak i da nije zamisli da planirate život sa nekim i onda te on zgazi kao pikavca da izgoriš. Mislim da su njene reakcije kakve bi pojedini ljudi koji je osuđuju imali da su na njenom mestu. Nije to samo prevara, desi se prevara i u životu van rijalitija, ali nijedna žena ne gleda svaki poljubac, sluša svaki razgovor i sve preko televizora. Meni je neverovatno Terzino vređanje, evo i Janjuš je prevario ženu, pa nikad nije rekao ružnu reč za svoju ženu. Mislim da je Terza udario Milici na samopouzdanje, on je nikakav muškarac - rekla je Sanja.

Autor: N.Panić