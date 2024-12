Teatar Odeon postigao je neverovatne rezultate, za samo tri meseca je ovo pozorište budućnosti ponudilo čak tri premijerne predstave što nije učinilo nijedno pozorište do sada.

Dok se sa velikim nestrpljenjem čeka premijera predstave "Kralj cigana", po motivima pesama Šabana Bajramovića, u teatru "Odeon" je po 14. put izvoden mjuzikl "Pogledaj dom svoj anđele".

Producent, direktor i vlasnik Pink Media Group Željkom Mitrović je desetohiljaditom gledaocu ovog mjuzikla dodelio i platinastu karticu sa kojom će godinu dana uživati potpuno besplatno u sadržajima tetara "Odeon".

-Među vama je desetohiljadit gledalac koji će od nas dobiti jedan mali znak pažnje. Ovo vam je platinasta karta kojom ćete u narednih godinu dana moći besplatno da gledate sve predstave, a imate i besplatno piće, koliko god možete da popijete -rekao je Mitrović.

Mitrović nije mogao da sakrije oduševljene zbog velikog uspeha, te je najavio da je ovo samo početak:

- Tako je, 14. igranje mjuzikla "Pogedaj dom svoj anđele" po uzoru na muziku Bore Čorbe. Mrtvi smo, neispavani, pucaju veze od umora... To je zato što ne spavamo 15 dana. Spremamo premijeru u utorak "Kralj cigana" reditelja Vlade Lazića. To je mjuzikl po muzici Šabana Bajramovića, to je 21 scena, sat i 40 minuta, u jednom činu se igra, nema dva čina. Vrlo komplikovan zahvat, sa dva orkestra, sa proširenom ansabmlom.... Na projektu 200 ljudi radi... Ogroman projekat zaista. Nadam se da ćemo se sa ovom predstavom upisati u Ginisovu knjigu rekorda, niko nikada za ovako kratko vreme nije uradio takav projekat - rekao je Željko, pa reč prepustio direktoru pozorišta Marku Jovičiću:

- Tri premijere smo imali za 3 meseca, to nijedno pozorište mjuzikla na svetu nije uradila. Publika već od srede na repertoaru može da vidi mjuzikl "Kralj cigana" odnosno "Ja sam Šaban". Možemo na taj način da dovučemo i nove gledaoce, novu publiku koja je ljubitelj Šabana. Željko je u AI uspeo da napravi pravog Šabana koji je narator priče. To nemate priliku da doživite nigde u svetu - dodao je Jovičić.

- Dolazi vreme kada ćemo prestati da delimo ljude na žive i mrtve. Radimo mašinsko učenje svega onoga, odnosno saznajemo kako bi danas funkcionisao mozak koji je sada u Carstvu nebeskom. Ne radimo samo Avatarske simulacije... Hoću da kažem, iščitavanjem literature, intervjua, njegovih navika, dobijate uslovno rečeno algoritam koji liči na način kako bi neko govorio, i ponašao se. Ovo je topla predstava, mjuzikl obojen najvećim Šabanovim hitovima, i njegovim životom. Najporočniji i najtalentovaniji čovek u isto vreme - dodao je Željko.

Na pitanje da li je Odeon postao pozorište budućnosti, Željko kaže, da ako se ispuni plan, a to je, da se na repertoar uvrsti 6 predstava do juna sledeće godine, to će biti nešto što nije uradio niko do sada.

- To će značiti da se nismo šalili - rekao je Mitrović potom.

- Futurističko će biti... Pripremamo i "Pepeljugu" koja će biti baš futuristička, po tekstu Branka Kockice, stvarno će biti magije na sceni, vila će leteti po sceni. Pozivamo gledaoce, ima do kraja decembra još desetak predstava - pozvao je Jovičić.

I ovog puta nakon predstave su gledaoci izašli prezadovoljni i puni utisaka.

- "Ja sam oduševljena, gledala sam i prethodnu predstavu, ovu dva puta i čekam Šabana sada", "Sa umetničke strane jako interesantno", "Preporuka svima da pogledaju" -rekli su zadovoljni gledaoci.

Premijera mjuzikla "Kralj cigana" biće održana 17. decembra u 19:30 u Teatru Odeon, a ovaj predstava će se, kako je i sam Mitrović najavio, razlikovati od svega što smo do sada mogli da vidimo u Odeonu.

Autor: Iva Besarabić