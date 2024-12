Vratila mu se jer je Uroš otkačio: Grujina sestra oplela po Mimas, pa priznala da ne podržava vezu svog brata! (VIDEO)

Teodora Grujina sestra uključila se uživo u emisiju "Pitam za druga" na RED TV-U i tom prilikom dala svoj sud o emotivnoj vezi njenog brata!

U večerašnjoj emisiji "Pitam za druga" na Red-tv, uključila se Teodora sestra Nikole Grujić Gruje. Ona je prokomentarisala njegovu vezu sa Milanom Šarac Mimas.

- Da li ste porodično očekivali da će on preći preko svega? - pitala je voditeljka.

- Od njega više ne znam šta da očekujem, kaže jedno uradi drugo. Ne znam ni da li on vidi perspektivu neku u tom odnosu. On ima neku opsesiju prema njoj, ili mu je toliko dosadno. Ona nema priču tamo. Vratila se Gruji, jer joj je priča sa Urošem propala. Nisam verovala da će njihov odnos potrajati, Nije mi se svidelo kada sam čula da njih oboje ulaze u rijaliti. Čak sam mu i rekla da će Uroš da skoči na Mimu.

- Da li smatraš Mimu devojkom lakom morala? - pitali su Teodoru.

- Ne, ne želim ja da pričam o tome - rekla je Teodora, Grujina sestra.

- Kako se osećaš kada pročitaš neki tekst gde piše da se on zadužio? - pitali su Teodoru voditelji.

- On je sve to ispričao, to me ne potresa. Više me potresaju neki drugi komentari poput "on je glup" i tako dalje. Znam kakav je kao osoba, i onda me po veoma potresa - rekla je Grujina sestra.

- Prvo mu je Mima govorila iste te stvari u njihovim svađama, kako to komentarišete? - pitali su Teodoru.

- Baš zbog toga ja osuđujem taj odnos, tu su pale veoma teške reči, zbog toga nisam bila za to pomirenje - rekla je Teodora.

- Ako budu posete porodica, da li ćete ići i šta ćete mu reći? - pitao je Panda.

- Kada odem u posetu, pitaću ga šta se desilo sa njegovom glavom, da li je dobro i šta planira dalje - rekla je Teodora.

Autor: K.Kelava