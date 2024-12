Više neće da čuti!

Sofija Janićijević stigla je kod voditeljka Darka Tanasijevića u "Šiša bar" kako bi razgovarali o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, ali i boravku trudne Milice Veličković u "Eliti".

- Ja se trenutno osećam super, danas mi je najlepši dan od početka "Elite", pozdrav za mog frizera. Ove nedelje mi je bio najčudniji osećaj, sve što se desilo za mene je bilo burno, ali sad sam super - govorila je Sofija.

- Otišla je Milica, kako se osećaš? Da li ti je lakše? - pitao je Darko.

- Isto mi je, da li je u kući ili izvan svejedno mi je. Stojim iza toga da nema pomirenje između Terze i mene, nema šanse da se desi. Neću da se ljubim sa njim, niti ću da dozvolim da se desi. On je lagao, malo gleda, malo ne... Ove nedelje je bio striktan, poštuje sve, nije gledao i nije mi se obraćao - pričala je ona, pa otkrila da li to radi da bi se dodvorio trudnoj Milici:

- Možda ima neki osećaj prema meni, ne znam. Prema delima rekla bih da nema osećanja, ali bih rekla da ne može lako da se izgubi. Mislim da hoće da se pokaje i da ispravi greške koje je napravio - rekla je ona.

- Kakav ti je utisak o Milici kad sumiraš sve? - upitao je Darko.

- Povređena je. Sve što mi je govorila to je bes i mržnja, verovatno bih i ja mrzela. Napravila sam grešku jer sam odgovorila, ali morala sam da branim sebe. Počne da kuva želudac i ne bude mi dobro. Ja sam to uradila ženi, pa sam našla da kažem nešto, tu sam se lomila, pa neka mi se sudi. Izdržala sam koliko god da sam mogla i sad sam čista po tom pitanju. Nemam nešto što držim u sebi, pa ću da eksplodiram - govorila je Sofija.

- Koliko je teško biti u ovom prostoru, trpeti pritisak, a ne pokazati ljudima emociju i slabost? - pitao je voditelj.

- Ja da pokažem emociju gazili bi me još više, a ovako ne znaju šta mislim i koliko sam iskrena, jer sam ja hladna za njih. Ne znaju šta je moja tačka i nadam se da neće ni saznati. Mene glava boli, raspadam se, plačem, ali ispred njih ne želim. Nisam mogla da verujem da ljudi koji su gori od mene mi to tolio zamere, a nisu mi zamerali kad su ušli u vezu. Licemerni su, ako izuzmem par osoba. Tri meseca mi glume prijatelje, a ja sam sa tim istim Terzom bila u vezi. Dođe mi da im kažem da su debili, ali ipak ćutim - pričala je ona.

- Šta se promenilo u ljudima otkako je Milica otišla? - pitao je Darko.

- Vratili su se na staro, ali moje ponašanje će biti drugačije. Terza me je najviše razočarao. Ako pričamo o mojoj prošlosti kako bih mogla da mu kažem tajno, ako nisam javno? Davala sam mu naznake kad je bila torta, pitala sam ga da li je siguran da mu je stigla torta iz Tetova od lika sa kojim je pisao... Ja sam pomislila da je možda stvarno pisao sa likom iz Tetova, nisam htela unapred da pričam. Malo mi je na pamet, a može i da bude slučajnost. Što bi me lagao Terza da je pisao sa tim likom? Ja sam njemu i rekla: "Daj Bože da je tako". Znala sam da nema šanse moj bivši dečko da se javi, on je napravio grešku i ukanalio samog sebe jer bih ja pre ili kasnije rekla. Za mene je to bila velika ljubav, sve sam imala pored njega, odnos se završio. Pogrešila sam što sam ga lagala i tu neka se završi sve. Fali, nedostaje i zaljubljena sam. Danas znam da je tamo i ne znam da li mu je neko odneo da jede, ali neću jer gde je on bio kad sam ja plakala? Nisam očekivala da ne znam šta radi meni, ali bar je mogao da kaže: "Smiri se, proći će ovaj period", a on je samo nestao. On se meni ne obraća, a onda ustane i brani me, pa mi time daje naznake da ćemo da pričamo. Toliko je nestabilan i takav čovek može samo problem u životu da ti donese - pričala je ona.

- Zbog čega si jutros rekla da je Terza na nominacijama govorio kao po scenariju? - upitao je voditelj.

- Nešto je bilo za Bebicu i Milenu, pa je rekao da su tako trebali Milicu da čuvaju. Ako misli tako, drago mi je. Delovalo mi je kao da je potrebno da tako kaže u momentu. Povukla sam se, ne gledam u njegovom pravcu. On stavi kačket, pogleda me, a kad pogledam on skloni glavu. Gde je onaj čovek koji me je toliko uveravao u ljubav i da mene niko ne može da vređa jer će on da stoji iza mene? Gubi se ono u šta sam se ja zaljubila. Svaki dan upoznajem novog Terzu - pričala je Janićijevićeva.

Autor: A. Nikolić