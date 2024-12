Ćutali smo kao na sahrani, ljudi su hteli da umru: Ena izgovorila reči koje joj Luka ne bi oprostio, žestoko razvezala jezik! (VIDEO)

Nije mogla da sakrije svoje pravo mišljenje!

Ena Čolić razgovarala je sa Darkom Tanasijevićem u "Šiša baru" o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Šta se dešava sa tobom i Pejom? - pitao je Darko.

- Što su mi veće emocije, to su mi veći strahovi. Juče mi je dan bio katastrofa, danas se lepo osećam. Svašta se dešavalo dok je Milica bila tu, dosta smo ćutali i valjda to što ne možeš da kažeš ono što misliš i osećaš, pa se sve skupi. Iznenadilo me je kad je stiglo pismo i njen gvoor bez zadrške, najviše mi je pogodilo što Terza nije znao da joj se obrati. Volela bih da mogu da pričam ja iz njega ono što je ispravno. Ona je njemu dva puta rekla da kaže šta ima, priželjkivala je da on oseti potrebu da nešto kaže, a on se obratio nama ili publici - govorila je ona.

- Ljudi su u ovoj situaciju držali stranu, a ti si emotivno pristupila oboma. Saosećala si se sa njom, a nisi napadala Terzu nego se trudila da pomogneš - dodao je voditelj.

- Nije da hoću da ih pomirim. Mislim da će Milici biti super bez njega, zajednički život bi za njega bio odličan. Milicu poznajem, ali nikad nismo imale razgovore da je upoznam na ovaj način i baš mi se dopala. Milica će bez njega da bude ekstra i mislim da je sve ovo za neko veće dobro - pričala je Čolićeva.

- Neki ne misle kao što misliš ti, Gastoz misli da mu nema pomoći i da ga treba još više kritikovati. Da li ti se menja mišljenje o Gastozu kad vidiš kakav stav ima? - dodao je Darko.

- Jednom sam rekla Ivanu da ne može iz g*vneta da se iscedi sok od jabuke. Mislim da Terza ima kvalitete i da na njemu treba da se radi. Svi polaze od sebe ili iz nekog ličnog iskustva. Možda ja previše sve vidim na lep način, ali Gastoz ima lični animozitet prema Terzi. Mislila sam da skupa poene, ali je jednom rekao: "Daj Bože da ostaneš ovog razmišljanja", ali kad je Terza odregovao burno rekao je da mu nema pomoći. Ne osuđujem Gastoza, ne mislim da je manje vredan jer ne vidi potencijal u Terzi, samo možda gledfa drugačije od mene - pričala je Ena.

- Sofija se smejala kad je Luka plakao i pokušao da Terzu dozove pameti - dodao je Darko Tanasijević.

- Ja ću iskreno da kažem, mislim da se ceo sto smejao. Ja ne znam šta je sinoć bilo sa Lukom. On bi se naljutio da zna da ovako razmišljam. Čovek je izašao sa medom, mislila sam da će da napravi sprdnju, a niko nije očekivao da će da priča o detetu na klackalici i početi da plače. Svi smo ćutali kao da smo na sahrani, a gledam ljude okolo koji hoće da umru. Krenuo je da recituje starca Vujadina, a ja sam samo razmišljala o našoj drugarici koja sigurno umire od smeha. Nisam to očekivala, jako je bilo teatralno - rekla je Čolićeva.

- Šta se dešava sa tobom i Aneli? - pitao je Darko.

- Juče sam toliko plakala jer je to izvukla iz mene. Devojka ne može da nema konflikt, krivim je 100%. Rekla je da hoće police nazad, krenule smo da bacamo jedna drugoj stvari. Ne volim da neko izvlači iz mene ono što nisam. Ne želim i hoću da izbegnem nju - govorila je Ena.

Autor: A. Nikolić