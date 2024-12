Skinuo rukavice, pa otkrio pravu istinu: Karić ubeđen da Anđela huška Gastoza protiv njega, priznao da je ispao smrad, evo i zbog čega! (VIDEO)

Progovorio napokon!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Stefanom Karićem o svim aktuelnim temama koje poslednjih dana ne prestaju da intrigiraju javnost.

- Stefane, kako komentarišeš ''Nominacije'', ko je bio iskren, a ko je kupovao poene zbog naroda? - upitao je Darko.

- Svi koji su ponavljali Miličine reči su kupili poene. Možda su ljudi očekivali od mene da budem drugačiji, ali ja sam bio kratak i direktan. Mislim da su se drugi ponavljali i da su vrteli u krug. Ono što je Teodora radila kao nije bila svesna, a sada je postala. To su sve priče za malu decu. Svi su namerno pustili da se odvija situacija i da Terza uradi šta je uradio. Nadam se da je i Milici jasno kako stvari stoje - rekao je Stefan.

- U petak je došlo do ogromne svađe između Anđele i Gastoza, zbog čega si zasmetao Gastozu u petak? - upitao je Darko.

- Ispao sam malo smrad i malo nefer i upalio sam se na trenutak jer sam video klip gde stalno oni mene nešto komentarišu. Mislim da Anđela puni Gastozu glavu protiv mene, ja sam ustao tad i ispao sam kvaran kada sam rekao da znam šta Anđela radi, a posle mi je bilo krivo. Kada sam video da me čačkaju imao sam potrebu u tom trenutku da to uradim. Imaju problem u vezi, puni im se tepih ispod kog guraju probleme. Smatram da trebaju da budu iskreniji malo, Anđeli itekako te stvari smetaju u vezi, mislim da je problem i što nemaju intimne odnose, a možda i hoće da zavaraju trag. Nadam se da će to vremenom da se popravi jer su mi za sada jedni od najkompleksnijih kad ih vidim kao par, ali ne na duže staze - rekao je Stefan.

- Da li je Gastoz pokušao da spinuje priču sa Keti na tebe? - upitao je Darko.

- On je namazan i inteligentan, vrlo dobro pliva u tim nekim stvarima tako da možemo i da vidimo taj momenat koji je naveo, a to je da ja mogu da je smirim. On je nju malo ponižavao i smatram da to ne treba da radi za crnim stolom. Imaju situacije koje se meni ne sviđaju uopšte - rekao je Stefan.

- Gastoz je u petak prvi put na svojoj koži osetio to Anđelino izdanje na koje su ga mnogi upozorovali. Kako misliš da će se na njega to odraziti? - upitao je Darko.

- Mislim da nije očekivao, ali i da mu s druge strane zarad rijalitija to prija. Imaš ljude koji vole da dovedu partnera do ludila da bi dobili potvrdu o emocijama. Ja sam njoj rekao da nije takva situacija da se tako ponašaš. Navacivala mu je na nos da je on pratio ''Zadrugu 6'' i da je znao kako to da probudi u njoj. On i ja smo bili jako bliski na početku rijalitija, on je meni u par navrata rekao: ''Šta je ona to toliko uradila? Zašto mi toliko ljudi skreću pažnju?''. Možda se on tada folirao, ali ja mislim da je on bio iskren i da me pitao za savet da ga uputim. Ja sam uvek Anđelu hvalio. Anđela mora da izbaci iz glave svu tu svoju prošlost jer će za svaku ovakvu situaciju praviti film. Smatram da Gastoz u ovoj situaciji nije ispao loš i nije joj ništa uradio sem ovo za Keti - rekao je Stefan.

- Kako se Marko Stefanović nosi sa svim pričama koje Sofija plasira o njegovoj devojci Sanji? - upitao je Darko.

- Sanju ko god da pomene, negativno ili pozitivno, vidim da on treperi sav. Neverovatno koliko je on voli i koliko joj je privržen, ali samo treba malo da spusti loptu i digne ručnu. Svaka njihova reakcija je toliko previše jaka da će mu se to svaki put pominjati. Znaju svi da mu je Sanja slaba tačka, ali vidim da se malo ugasio i da nije malo raspoložen ovih dana. Jako je dobar dečko, ispravan i je za mnoge stvari se slažemo. Mislim da ima šta da kaže, bilo bi mi krivo da napravi neku glupost - rekao je Stefan.

- Zbog čega Aneli ne polazi za rukom da nađe neku osobu sa kojom će deliti i dobro i zlo? - upitao je Darko.

- Ima neki problem, mislim da je problem što uvek želi da u odnosu bude iznad svih. Mi smo u nekim momentima bili dobri, ali eto imali smo taj konflikt tog jutra, ali možda nisam trebao da reagujem. Drago mi je da se vratila u Belu kuću, pa ćemo videti - rekao je Stefan.

