Terzini procenti napravili haos: Gastoz raspalio paljbu, Bebica očekivao jaču brojku! (VIDEO)

Opšta polemika u Beloj kući!

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine", a prvo pitanje postavio je Nenadu Macanoviću Bebici.

- Bebice, kako Terza koji je ozloglašen ima ovoliku podršku? - pitao je Lepi Mića.

- U ovakvoj ekipi bilo bi sramota da ima manje jer je u temi. Ja sam očekivalo da će imati preko 60% nije mi ovo iznenađenje, uvek ima ljudi koji su za i protiv - govorio je Bebica.

- Bruka i sramota ovog rijalitija. Ako je ovo prvo mesto posle svega, plašim se da li ću da ostanem do finala. Ja ne znam kako ću da prežim ovo. Sve je otišlo u tri p*zde materine, to je sve. Sofija bi prekucala, ne bismo mogli da izmerimo. Ako je ona ostavljena od Terze, on ostavio obe žene, a ona jedina na koju su skakali Terza i Milica. Trebala bi da ima manje, ali pošto on ima 50% ona bi imala više. Ja sam šokiran - komentarisao je Gastoz.

- Šta da kažem? U narodu uvek imaš belo i crno, nema sivo. Milica je dosta doprinela svojim učešćem ovde. Sigurno je dobio simpatije od dela publike i to je ovde normalno. Milica dok je ovde solila i bila kapadahija čuo sam komentare ljudi koji nisu ustajali i govorili - rekao je Karić.

- Neću da se obazirem na glasove, vidimo kako pljuju narod kad glasaju za mene. Na njima je da me gaze i vređaju, a ja ću da se borim do kraja. Ne zanimaju me glasovi, znam sad zbog čega sam ovde i kako ću da se ponašam. Sledi mi još teži period kad se Milica porodi, ja ću svoje ponašanje da promenim - poručio je Terza.

Autor: A. Nikolić