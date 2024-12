ŠOK! Sofija ubeđena da Terza i Teodora Delić flertuju njoj iza leđa: Otkrila sve detalje Dači, evo o čemu je reč! (VIDEO)

Pomislili da ih kamere ne snimaju!

Dačo Virijević došao je do kreveta Sofije Janićijević kako bi joj preneo sve bitne tračeve koji su kružili Belom kućom u toku današnjeg dana, te joj je tako i dao do znanja da se imanjem u Šimanovcima vrti priča da Teodora Delić i Borislav Terzić Terza flertuju, zbog čega Sofija nije ostala šokirana već je potvrdila.

- Našla sam foru za Uroša budaletinu, samo mu kažem: ''Kad se mnogo svađaš, izgledaš kao pravi muškarac. Žene se tako ne svađaju'' - šapnula je Sofija.

- Kaže Matea da u utorak piju ona Terza i cela ekipa na šanku - rekao je Dačo.

- Šta se dešava sa Teodorom i Bebicom? - upitala je Sofija.

- Njena mama je tužila Bebicu - rekao je Dačo.

- I da je tužila i da nije, kako je mogla Teodora da se skloni toliko od Bebice? Tačnije on od nje - upitala je Sofija.

- Cela kuća misli da je to zbog Terze, ali to nema nikakve veze - odgovorio je Dačo.

- S kim on ima veze? - upitala je Sofija.

- Ne znam - dodao je Dačo.

- Da nije M? - pokazala je Sofija usnama slovo M.

- Ne bre, nema. S njom je hteo samo na peticu - rekao je Dačo.

- Zašto se onda pomerio od nje, nije mi jasno? - upitala je Sofija.

- Ne znam - rekao je Dačo.

- Zbog čega bi Teodorina mama tužila Bebicu? - upitala je Sofija.

- Ne znam, ona je sad pričala sa Terzom i Markom napolju. To je verovatno petnaesti razlog, a u kući svi misle da se ona sklonila zbog Terze - rekao je Dačo.

- Niko ne misli, to ja mislim - rekla je Teodora.

- To cela kuća priča jer je sada kao otišla Milica, a Bebica i ona su raskinuli. Ja više nikome ne verujem, glupost je to - rekao je Dačo.

- Meni to nije glupost uopšte. Kad su oni imali one rasprave, uvek su se on i Munja borili da njih dvoje raskinu. Teodora se nikada nije ljutila na njih dvojicu - rekla je Sofija.

- Zato što su oni kao prijatelji - rekao je Dačo.

- Pa kakav prijatelj, a hoće da je rastavi od dečka?! Kao prijatelji su, a uporno pokušava da je rastavi od dečka - rekla je Sofija.

- Ne znam, nikome ništa ne verujem - rekao je Dačo.

- Ni ja, samo tebi verujem - rekla je Sofija.

- Ti ispade najgora što si priznala za bivšeg dečka - rekao je Dačo.

- Terza namerno potencira da bi se ta priča kotirala, pa nisam ja glupa bre. Mića hoće da mi uvali kosku, kao treba da raščistim da bude ispravno to za bivšeg. Šta bre da raščistim? Ja sam to završila i neću da se petljam više, i ako mogu da izbegnem njega što više ovde, to ću da uradim - rekla je Sofija.

Autor: N.P.