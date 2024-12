Terza proglašen najvećom izdajicom: Sofija uputila žestoke reči, on progovorio o Milici i bebi! (VIDEO)

Nije se bunio zbog ove titule!

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate na anketi za najveće izdajice. Prvo mesto zauzeo je Borislav Terzić Terza.

- Izdao bivšu verenicu, izdao bivšu devojku i to je to. Nije stao ni iza jedne. Težina mi je ostala na leđima, nosiću taj krst. Nije trebao da me brani od Milice, nego od ljudi. Ostavio me je samu i bila sam bez ikoga nekoliko dana - komentarisala je Sofija.

- Ona me ne zanima, izdao sam moje dete i moju Comaru. Voleo sam je puno - poručio je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić