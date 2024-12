Oni su dva sveta različita: Jami otkrila detalje svog druženja sa Gastozom, a evo kakvo mišljenje ima o njemu i njegovoj vezi s Anđelom

Jami je bila gost na Red televiziji, i tom prilikom podelila je detalje o druženju i saradnji sa Gastozom!

U emisji "Pitam za druga" gost je pevačica Jasna Milenković Jami. Ona je progovorila o svom druženju sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, kao i o saradnji sa njim.

- Gastoza sam upoznala kroz neki drugi rijaliti, ali uvek me je privlačio zbog njegove energije. Uvek mi je bio sladak. Kada sam pravila pesmu trebao mi je rep deo, odmah smo se setili Gastoza. Divan je za saradnju, njegova energija je nerealna. On je rođen za sve to - rekla je Jami.

- Kako komentarišwš njegovo učešće u rijalitiju i vezu?

- Ljudi preko noći se priomene, godine idu gore, sve to utiče. Dobro se i sastavio da uđe i bude pozitivan zbog svega što je prošao. Najlakse je suditi, ja ne volim to da radim, pogotovo ne mladim ljudima. Njegova veza sa Anđelom mi je i slatka i smešna. On je izuzetno ljubazan i pažljiv. Nekada zna da bude dosadan koliko je ljubazan. On voli da ugađa, pogotovo ženama - rekla je Jami, pa nastavila.

- Ako njemu ta priča sa Anđelom prija neka ga, e sad koliko će to da traje ne znam. Njih dvoje su dva sveta različita - rekla je Jami.

Autor: K.Kelava