Bez dlake na jeziku! Miljana izvela Terzu, sasula mu sve u lice, pa udarila na Milicu: Mene ona naziva bolesnicom, TRUDNI OLOŠ! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Miljana Kulić izašla je ispred kazina sa Borom Terzićem, te mu je tom prilikom iznela svoje mišljenje o situaciji sa trudnom Milicom Veličković.

- Slušaj da ti kažem, pričaćemo sutra uz kafu. Ja sam isto bila trudna, ušla sam ovde. Isto tako sam gledala sve. Nijedan lek psihijatrijski nisam popila. Zašto sam išla na abortuse sa Zolom?! Da se ne rodi dete bolesno. Zbog čega ona pije lekove, zbog Terze?! Ona je bila s tobom zbog priče, to svi znamo, to znaš i sam i u dubini duše. Sofija najgora?! Pa i gore su pobeđivale...Posle svega, da mene ona (Milica) nazove bolesnicom?! Da ne kažem trudni ološ. Sada imam emociju prema Ivanu kao i prema tebi - rekla je Miljana.

- Svi su me osudili, cela kuća me zove monstrumom. Aneli i ona sede u rehabu, ona (Aneli) pijana nešto i onda me ona zove monstrumom - rekao je Terza.

- Ne, samo kaži da si uradio monstruozni postupak - rekla je Miljana.

- Svi su mi leđa okrenuli i svi me gaze - rekao je Terza.

- Jesi uradio monstruozni postupak, odvratan, ali šta sam ja trebala, da pijem lekove?! I ona ti je rekla da si ružan, što je bila sa tobom ako si ružan?! Odala se da je bila s tobom zbog priče. Neka prođe sve kako treba, neka beba bude živa i zdrava, ali ona je održala trudnoću zbog naroda - rekla je Miljana.

- Ne znam, ja sam uradio tu stvar, kada izađem napolje, ljudi će me kamenovati - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić