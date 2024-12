Odnos Karića i Anđele pod velom sumnji: Sofija dočekala svojih pet minuta, pa žestoko potkačila Stefana! (VIDEO)

Drama u Beloj kući ne prestaje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Šta to Karić ima što ti nemaš, pa on može da smiri tvoju devojku svaki put? - glasilo je pitanje.

- Ima super moć. Bilo je evidentno, ja sam je verovatno najviše iznervirao. Normalno je kad pogleda njega da će da se smiri, a kad pogleda mene da će da se iznervira. On svakako nema ono što ja imam, a to je Anđela. Ivan nešto aludira, a tvoja devojka se pokrila šeširom, dok moja cveta - pričao je Gastoz.

- Gastoze, popušiš mi k*rac - rekla je Aleksandra.

- To se vi dogovarajte oko p*šenja. Drago mi je što skačete, dok sam ja smiren. Ljubavi, prošetaj da te vide svi - poručio je Gastoz.

- Ja sam shvatila ovo na pravi način. U tom trenutku smo nas dvoje bili u žaru rasprave i jedino ko se ubaci da konkretno kaže šta mi je zasmetelo je bio Stefan. Samo sam želela da mu neko objasni šta mi smeta. Naravno da mu je to zasmetalo. Bilo ko drugi da se našao isto bi mu smetalo. Karić je rekao da se nas dvoje razumemo, a da nam je mišljenje drugačije. Hteo je da mu ubaci na kvarnjaka - govorila je Anđela.

- Gastoz je pričao o formuli, a Karić trenutno vozi dva bolida. Gastoz je na punjenu - rekao je Ivan.

- Igra se nastavlja, trka nije stala. Vi što ste daleko iza nas obratite pažnju, a ti na taj teren ne možeš da uđeš jer nisi ni za biciklu - dodao je Gastoz.

- Anđela i ja se nikad nismo muvali, a imali smo situacije da smo oboje bili slobodni. Ja želim da se ogradim od toga. Mi imamo poštovanje jedno od drugog, kao što sam i sinoć smirio Gastoza - govorio je Karić.

- Anđela se opet složila sa Stefanom - rekao je Mića.

- Ne podnosiš Nenada, nećeš nas posvađati - odbrusila je Anđela.

- Ja sam ovde da mi se dive, a ne da me vole. Mićo, moraš jače da radiš da bi me posvađao sa Stefanom - rekao je Gastoz.

- Ja sam rekao da sam bio kvaran, ali nisam aludirao na naš odnos. Rekao sam da smo mi godinama bili okej - rekao je Karić.

- Oni i da jesu bili zajedno napolju meni je to okej i ja to poštujem. Ja sa tobom imam sukob mišljenja, a ne konflikt i nadam se da će tako da ostane do kraja - govorio je Gastoz.

- On je hteo da prebaci priču sa Keti i sam sebe je uvalio u ovo pitanje - poručio je Stefan.

- Meni jeste čudan ovaj odnos, kao što on prati mene tako i ja pratim njega. On se lično obratio Anđeli i rekao da može da je smiri jer se jako dobro poznaju - umešala se Sofija.

- Sofija, ovo je tvoj lični sukob sa Stefanom i jako je pokvareno - dodala je Anđela.

- Ajde da se setimo početka rijalitija i da je Karić stalno išao do Anđelinog kreveta da je pita kako je. To je sve nestalo kad je saznao da su zajedno, pa je počeo sukob sa Nenadom - nastavila je Janićijevićeva.

- Kako ja tebe mogu da smirim, a ne znamo se? To me zanima. Ona hoće još jednu vezu da uništi. Andrea, ljubavi nadam se da ne veruješ u ove priče - potkačio je Karić.

Autor: A. Nikolić