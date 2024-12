Osmeh ga odao?! Sofija matirala Terzu jednim potezom, on delima dokazao da priča laži! (VIDEO)

Razotkrio sam sebe!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Da li se potajno nadaš da će se Milica predomisliti nakon malog budžeta koji si dao Sofiji i brutalno je ponizio sa tim? - glasilo je pitanje.

- Ja se nadam, voleo bih da ne budem NN. Svi se znaju da je moje dete, ali videćemo svi šta će biti. Ja sam sa svojim budžetom stavio do znanja Sofiji da nećemo biti više zajedno. Da sam dao pet hiljada svi bi me napali i ostavio bih prostora. Ovo ja mislim, to je moje lično mišljenje. Najbitnije mi je dete i želim da viđam dete i zato to radim - rekao je Terza.

- On pada pod uticaj drugih ljudi - rekla je Sofija.

- Ja imam svoj stav - rekao je Terza.

- Ti nemaš svoj stav - rekla je Sofija.

- Imam svoj stav, meni je bitno dete i želim da ga vidim - rekao je Terza.

- On je trebao da ispadne frajer i da kaže da ne želi da bude sa mnom i evo joj 5000. Ispao je providan i kao kome nisam dao, a da Sofiji. Pa ja sam mu prva na umu kad je dobio budžet, on nema svoje mišljenje i nije izgrađena ličnost - rekla je Sofija.

- Ja nisam ispao frajer, uf baš me zabole - rekao je Terza.

- E ovo su emocije, ovo ti pričaš - rekla je Sofija.

Autor: N.P.