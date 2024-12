Razočarana do srži: Sandra ogorčena na Luku, kivna jer joj je okrenuo leđa zbog dušmana! (VIDEO)

Kipti!

Sandra Obradović i Slađana Poršelina Lazić zajedničkim snagama su oplele po Luki Vujoviću.

- Bolesno je Lukuno ponašanje prema meni. Priča svašta, ispada kao da sam ja ženaki Korda, koji nekog uhodi. Zapravo on meni sve zamera i gleda gde gleda. Bolji su mu od mene ovi što se s njima druži pet dana - rekla je Sandra.

- On se sad druži sa ljudima koji nisu bili za to da se on vrati u rijaliti - dodala je Slađa.

Autor: S.Z.