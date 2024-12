Ne može da veruje: Ena ključa od besa jer je Lukina mama nije pozdravila, pa oplela po njemu: Ovo je meni korak unazad... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Ena Čolić sela je u pušionicu sa cimerkama, te je tom prilikom otkrila koliko se razočarala što je majka Luke Vujovića, nije pozdravila.

- Lukina mama me nije pozdravila u čestitki, pozdravila je ovu - rekla je Ena.

- Aneli - šokirano je rekla Matea.

- Dobro, ne moraš da se dereš...Ja sam se smorila baš. Njena faca kao smeje se, pozdravila je Sandru i Aneli od zadrugarki. Ja znam koliko ja njega cenim, ali sve ovo je meni korak unazad i stvarno smo na klimavim nogama. Đedović mu je rekao kao: "Vidiš, tvoja mama me pozdravlja, a ti nas napu*avaš" - rekla je Ena, te je dodala:

- Us*ao me je sad, kao što me je us*ao u pabu. Pa pričali smo nešto i ja sam rekla da je najzgodnija devojka Teodora Delić, a on (Luka) kaže: "Ma nemaš Ena pojma, najbolje telo bez glave ima Aneli, je l' tako Pejo?" - rekla je Ena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić